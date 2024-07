أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في عنف بالضفة الغربية

سيدني: فرضت أستراليا اليوم الخميس عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية قالت إنهم متورطون في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وانغ في بيان إن الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على العنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في حوادث ضرب واعتداء جنسي وتعذيب وفي بعض الحالات قتل.

The Australian Government has imposed Magnitsky-style targeted financial sanctions and travel bans on seven Israeli individuals, and targeted financial sanctions on one entity, for involvement in settler violence against Palestinians in the West Bank.

