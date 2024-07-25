سياسة | دولي

أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في عنف بالضفة الغربية

25 - يوليو - 2024

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سيدني:  فرضت أستراليا اليوم الخميس عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية قالت إنهم متورطون في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وانغ في بيان إن الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على العنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في حوادث ضرب واعتداء جنسي وتعذيب وفي بعض الحالات قتل.

وقالت وانغ “إننا ندعو إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين”.

تأتي خطوة الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام.

(رويترز)

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  1. يقول عامر عريم:
    يوليو 25, 2024 الساعة 6:02 ص

    يجب على لجنة الامم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني نشر قائمة بأسماء المستوطنين الاسرائيلين في الضفة الغربية والذين يمارسون الاعتداءات والأضرار بممتلكات الفلسطينيين وعلى منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الاخرى المدافعة عن حقوق الشعب ملاحقة هوءلاء المستوطنين في كافة أنحاء العالم وتقديمهم إلى القضاء.

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