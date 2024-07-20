أستراليا.. تفشي متحور جديد و”سريع الانتشار” من كورونا

أنقرة: أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، السبت، تسجيل إصابات مؤكدة بمتحور جديد من فيروس كورونا وهو “LB.1″، وسط تحذيرات من أنه قد ينتشر “بشكل أسرع” من السلالات السابقة.

ونقلت قناة “إس بي إس نيوز” المحلية عن وزارة الصحة قولها إنه “تم تأكيد حالات إصابة بمتحور LB.1 في البلاد”.

كما حذر خبراء الصحة من أن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بشكل أسرع من السلالات السابقة.

ونقلت القناة عن البروفيسور أدريان إسترمان، رئيس قسم الإحصاء الحيوي وعلم الأوبئة في جامعة جنوب أستراليا، قوله: “رغم أن LB.1 يكاد يكون من المؤكد أنه أكثر قابلية للانتقال من KP.2، فإنه لا يبدو أنه يتفوق على KP.3 وسلالته”.

وبهذا الخصوص، قال بول غريفين، طبيب الأمراض المعدية وعالم الأحياء الدقيقة السريري في جامعة كوينزلاند، إن “البلاد قد تبدو وكأنها تقترب من الذروة في الإصابات بفيروس كورونا الشتاء المقبل”.

واستطرد في تصريح صحفي، أنه “من الصعب معرفة أنه يمكن أن يسبب موجة جديدة من العدوى”.

واختتم غريفين بالقول: “شهدنا موجة كبيرة من نشاط كورونا، ويبدو أن هذا توقف، لكننا بدأنا نسجل كثيرا من الحالات في الوقت الراهن”.

(الأناضول)