أستراليا تلغي حسابات يوتيوب للأطفال دون سن 16

ملبورن: أعلنت الحكومة الأسترالية أن يوتيوب سيكون من منصات التواصل الاجتماعي التي لا بد أن تضمن أن يكون أصحاب الحسابات في سن الـ16 على الأقل اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول، في تراجع عن موقف تم اتخاذه قبل شهور بشأن المنصة.

وتم إدراج يوتيوب كاستثناء في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي عندما وافق البرلمان على أول حزمة من القوانين التي تحظر على الأطفال الأستراليين دون سن الـ16 إنشاء حسابات على مواقع من بينها “فيسبوك” و”إنستغرام” و”سناب شات” و”تيك توك” و”إكس”.

وأصدرت أنيكا ويلز وزيرة الاتصالات اليوم الأربعاء القواعد التي تحدد أي الخدمات الإلكترونية معرفة باعتبارها “منصات تواصل اجتماعي مقيدة بحسب العمر” وأيها لا تنطبق عليه القيود العمرية.

وذكر بيان حكومي أن القيود العمرية ستدخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر/ كانون الأول وستواجه المنصات التي “لا تتخذ خطوات مسؤولة” باستثناء أصحاب الحسابات دون السن سداد غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي). ولم يتم تحديد الخطوات.

ودافعت ويلز عن تطبيق القيود على يوتيوب وأشارت إلى أن التهديدات باتخاذ ألفابت، مالكة المنصة الأمريكية، لإجراء قانوني لن ترهب الحكومة.

وقالت ويلز للصحافيين، مشيرة إلى بحث أجرته الحكومة: “لا يمكن تجاهل الدليل الذي يشير إلى أن 4 من كل 10 أطفال أستراليين أفادوا بأن أحدث ضرر تعرضوا له كان على يوتيوب”.

(أ ب)