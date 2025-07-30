أستراليا تلوّح بالاعتراف بدولة فلسطين

“القدس العربي”: قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأربعاء، إنه ينتظر توافر الشروط المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب توقيع أستراليا إعلان نيويورك، بحسب ما أوردته “أيه بي سي نيوز” الإخبارية.

وأفاد ألبانيز بأن الاعتراف بدولة فلسطين لن يكون ممكنا “إلا إذا توافرت الشروط المناسبة”، دون مزيد من التفاصيل بشأن هذه الشروط، مشيرا إلى أن هذا الإعلان لا يمكن إصداره إلا مرة واحدة.

وعلّقت “أيه بي سي نيوز” بأن ألبانيز “يمهد الطريق لتحول تاريخي” في السياسة الأسترالية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتأتي تصريحات ألبانيز في ظل تحركات متزايدة من دول غربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة تضيف مزيدا من الضغط الدولي على إسرائيل وسط الحرب المستمرة في غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر، إلا إذا اتّخذت إسرائيل “خطوات حيوية” في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.