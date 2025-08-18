سياسة | دولي

أستراليا تمنع عضو كنيست إسرائيلي من الدخول إلى أراضيها

منذ ساعة واحدة

0

لندن- “القدس العربي”:

حظرت أستراليا، عضو الكنيست الإسرائيلي، سيمحا روتمن، من الدخول إلى أراضيها لمدة 3 سنوات بسبب تصريحاته المعارضة لإقامة دولة فلسطينية.

ورفضت أستراليا طلب تأشيرة “روتمن”، بعد أن طلب حضور مؤتمر في البلاد.

وصرح وزير الداخلية الأسترالي توني باراك في بيان: “إذا كنتم قادمين إلينا لنشر الكراهية والانقسام، فنحن لا نريدكم”.

ووفقًا لصحيفة الغارديان، لن يتمكن روتمن من التقدم بطلب تأشيرة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد أعدت الحكومة الأسترالية قائمة باقتباسات من روتمن لدعم ادعاءاتها، بما في ذلك معارضة قيام دولة فلسطينية ودعم السيادة.

فيما صرح روتمن لموقع Ynet بأن “الحكومة الأسترالية اختارت الاستسلام للإرهاب”.

