أستراليا.. تهديد شخص بتفجير سيارة لتعليقه علم فلسطين

أنقرة: تعرّض شخص في مدينة سيدني الأسترالية للتهديد بتفجير سيارة مفخخة، على خلفية تعليقه علم فلسطين أمام منزله.

وذكر موقع “9News” الاثنين، أن شخصا يدعى “ثيو” لم يكشف عن لقبه لأسباب أمنية، يعرض لوحة أمام منزله يكتب عليها آراءه حول الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأضاف الموقع أن ثيو رأى في 5 يناير/ كانون الثاني، سيارة عليها علبة وقود أمام منزله.

وذكر ثيو أنه عثر على براغٍ كبيرة وولاعة وقطعة قماش مثبتة على العلبة بشريط لاصق، وقصاصة مكتوب عليها: “كفى! أنزل العلم! لديك حق واحد فقط!”.

وحضرت الشرطة وفريق تفكيك القنابل إلى المكان فور إشعارهم بوجود سيارة مفخخة، وقاموا بفحص علبة الوقود الموجودة على السيارة.

وأعلنت الشرطة أنه نتيجة التحقيق تبين أن الجسم غير ضار، وأنه تم فتح تحقيق حول الأمر.

وقال ثيو لموقع “9News”، إن التهديد بتفجير سيارة مفخخة هو وضع مخيف، لكنه أكد أنه سيستمر في رفع العلم الفلسطيني.

(الأناضول)