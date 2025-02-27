أستراليا توافق على شراء الخطوط القطرية 25% في فيرجن أستراليا

سيدني: وافقت أستراليا يوم الخميس على شراء الخطوط الجوية القطرية 25 بالمئة في فيرجن أستراليا من شركة الاستثمار المباشر الأمريكية باين كابيتال، وهو ما يشكل تحديا لشركة الطيران كانتاس التي هيمنت لفترة طويلة على المسارات الجوية الأسترالية.

اقترحت الخطوط الجوية القطرية في أكتوبر/ تشرين الأول شراء حصة الأقلية بمبلغ غير معلن بعد أن رفضت الحكومة الاتحادية في 2023 طلبات شركة الطيران الشرق أوسطية بتسيير خدمات إضافية إلى سيدني وملبورن وبرزبين وبيرث.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الصفقة من المتوقع أن تعزز المنافسة في قطاع الطيران وتأتي بعد محادثات مكثفة من قبل الحكومة مع الصناعة والنقابات والأطراف المعنية الأخرى.

وأضاف في بيان “قراري يتماشى مع نصيحة مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي بأن هذا الاقتراح يتفق مع المصلحة الوطنية”.

وأردف “بناء على هذه النصيحة، وافقت على هذا الاقتراح بشرط توفر شروط قابلة للتنفيذ قانونا تضمن التمثيل الأسترالي في مجلس إدارة فيرجن وحماية بيانات عملائها”.

ويملك وزير الخزانة الأسترالي سلطة إلغاء أي استثمارات أجنبية إذا اعتُبرت أنها تشكل خطرا على الأمن القومي.

وقالت رئيسة فيرجن التنفيذية جين هردليكا إن الصفقة “ستدعم استمرار النمو بما يتماشى مع السوق على الصعيد المحلي، وستحسن قدرتنا على المنافسة في شرائح مهمة من السوق وستضيف زخما إلى طموحاتنا فيما يتعلق بالأرباح”.

أعلنت كانتاس يوم الخميس ارتفاع أرباحها في النصف الأول من العام 11 بالمئة على خلفية طلب قوي، وأعلنت عن توزيعات أرباح خاصة لأول مرة منذ أكثر من عقدين.

وقالت رئيسة كانتاس التنفيذية فانيسا هدسون في مؤتمر إعانت نتائج الأعمال عندما سُئلت عن موافقة الحكومة “نقول دائما إننا نرحب بالمنافسة، ونقول دائما إننا لن نعارض النتيجة. إعلان اليوم كان متوقعا”.

وتشير بيانات هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية أن كانتاس وذراعها للطيران منخفض التكلفة جيت ستار تستحوذان معا على نحو 65 بالمئة من السوق المحلية في أستراليا، بينما تستحوذ فيرجن، أكبر منافس محلي لها، على 35 بالمئة.

وفي الأسبوع الماضي، أيدت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية التحالف المزمع بين فيرجن أستراليا والخطوط الجوية القطرية، والذي قد يؤدي إلى تسيير 28 رحلة ذهاب وعودة أسبوعية جديدة بين الدوحة والمدن الرئيسية في أستراليا.

وقالت فيرجن إن رحلاتها الطويلة إلى الدوحة، والتي من المتوقع أن تبدأ في يونيو/ حزيران، سيتم تسييرها باستخدام طائرات مستأجرة من الخطوط الجوية القطرية وستوفر للمسافرين إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط المزيد من القيمة والخيارات.

ولدى كانتاس شراكة طيران دولية مع طيران الإمارات في دبي. ولدى فيرجن اتفاق مشاركة الرمز مع الاتحاد للطيران في أبوظبي، والتي تنتهي في الأول من يونيو/ حزيران.

ولا تزال باين كابيتال تحتفظ بحصة أغلبية في فيرجن، والتي كانت تستهدف إدراجها بمليار دولار أسترالي قبل أن تؤجل هذه الخطط.

(رويترز)