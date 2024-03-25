سياسة | دولي

أستراليا توقف 19 شخصا احتجوا على سفينة إسرائيلية بميناء سيدني

25 - مارس - 2024

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أنقرة: أوقفت السلطات الأسترالية 19 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين كانوا يحتجون على قيام سفينة إسرائيلية بتفريغ حمولتها في ميناء بمدينة سيدني.
ووفقا لصحيفة بريسبان تايمز، نظم نشطاء وقفة احتجاجية في ميناء بوتاني، أحد أكبر الموانئ الأسترالية، للتضامن مع فلسطين.
واحتجاجا على قيام سفينة إسرائيلية بتفريغ حمولتها في الميناء، دعا الناشطون إلى وقف إطلاق النار في غزة رافعين أعلام فلسطين.
وطالب النشطاء الحكومة الأسترالية بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وبعد رفضهم إنهاء الوقفة الاحتجاجية، تدخلت قوات الشرطة لفضهم ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطرفين.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة أوقفت 19 شخصا من المشاركين في الوقفة.

(الأناضول)

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