أستراليا ستعين “مستشارا خاصا” للمشاركة بالتحقيق في غارة إسرائيلية قتلت موظفي إغاثة

سيدني: قالت الحكومة الأسترالية السبت إنها ستعين مستشارا خاصا للعمل مع إسرائيل لضمان “الثقة الكاملة” في التحقيقات في غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون في أديلايد “ستعين الحكومة مستشارا خاصا طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية”.
وأضافت “نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك”.
وأقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة ضابطين ووجه توبيخا رسميا لكبار القادة بعد أن خلص تحقيق في مقتل موظفي إغاثة بينهم الأسترالية زومي فرانكوم إلى وجود أخطاء جسيمة وانتهاكات للإجراءات.
ووصفت وانغ إقالة الضابطين بأنها “خطوات أولى ضرورية” لكنها قالت إن الحكومة أبلغت إسرائيل في رسالة بعثت بها خلال الليل إن “التحركات الأولية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدر بعد مدى خطورة مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني”.
وأضافت “لا يمكن تجاهل هذا الأمر” مشيرة إلى أنها تتوقع التحفظ على جميع الأدلة في التحقيقات.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قبل أيام إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقل إليه غضب أستراليا وقلقها إزاء وفاة فرانكوم.
ووصف نتنياهو مقتل المدنيين بأنه “حدث مأساوي ألحقت فيه القوات الإسرائيلية أذى عن غير قصد بأشخاص غير مقاتلين في قطاع غزة”.
(رويترز)
تحقيق تحقيق ثم تحقيق ….والحقيقة ان اليهود اعترفوا بذلك.
يا للهول ….قتل سبعة اشخاص اقام الدنيا ولم يقعدها وفتح تحقيقات وأثار غضب رؤساءواستدعاء سفراء وقتل 33000 فلسطيني لم يحرك شعرة من العرب والعجم… أ لهذه الدرجة أنتم أذلاءوجبناء يا عرب يا انذال يا مطبعين حسابكم عند الله عسير وكان كل همكم اسقاد بعض اكياس المساعدات جوا واتبرتموها بطولة بل هي قمة النذالة ويا ليتها كانت اسلحة بدل المواد الغذائية التي كانت طعما مفيدا لاسرائيل لاصطياد المزيد من الضحايا الجياع جماعة وفرادا بحثا عن لقمة عيش لاطفالهم … ألم يعرف العرب والمسلمين كافة ان الغزويين في حادة للسلاح وليس للغذاء أتسال فقط أين اولئك الذين اعلنوا الجهاد في كل بقاع العالم في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي الشيشان وافغانستان وفي عديد الدول العربية لماذا لا نرى لهم وجود في فلسطين وفي غزة تحديدا … هل الجهاد مقتصرا على قتل المسلمين بعضهم بعضا ..تبا لهذا الجهاد اللعين