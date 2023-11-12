أستراليا.. عشرات الآلاف ينددون بالهجمات الإسرائيلية على غزة

أنقرة: تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، الأحد، في أستراليا لدعم الفلسطينيين ضد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون أمام مكتبة ولاية فيكتوريا في ملبورن (عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية) قبل السير نحو مبنى البرلمان، وفقًا لقناة “إيه بي سي نيوز” الأسترالية.

وبهذا الخصوص، قالت الشرطة المحلية، في بيان، إن “حوالي 45 ألف شخص شاركوا في المسيرة التي دعت إلى إنهاء الحصار في غزة ووقف إطلاق النار”.

ووصف المتحدثون في الاحتجاج الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها “تطهير عرقي”، وأدانوا قصف المستشفيات.

فيما نظمت مسيرة أخرى شارك فيها آلاف الأشخاص في مدينة بريسبان بولاية كوينزلاند (شمال شرق).

وفي غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ، في تصريح صحافي، عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وجدد وونغ دعوة الحكومة الأسترالية إلى “هدنة إنسانية باعتبارها خطوة نحو وقف إطلاق النار”.

ولليوم الـ37، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.

بينما قتلت حركة “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

(وكالات)



