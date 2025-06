أستراليا: مراسلة قناة “نيوز9” استُهدفت عمداً في لوس أنجلوس- (فيديو)

كانبرا: قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن مواطنته المراسلة الصحفية لورين توماسي، “استُهدفت عمدا” إثر إصابتها برصاصة مطاطية أطلقتها الشرطة أثناء تغطيتها مظاهرات داعمة للمهاجرين غير النظاميين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وفي تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، وصف ألبانيز مشهد إصابة توماسي، مراسلة قناة نيوز9 في الولايات المتحدة، بأنه “مروّع”.

وأكّد ألبانيز أنّ صور البث المباشر تُظهر بوضوح استهداف الشرطة لتوماسي.

وأضاف: “كان من الواضح أنّها صحفية. لا لبس في ذلك. لم تكن ترتدي بنطالا رياضيا، بل ملابس تُشير إلى أنّها صحافية”.

وأدان ألبانيز الحادث، وقال إنّه نقل مخاوفه إلى السلطات الأمريكية.

وذكر أنه تحدث مع توماسي وأن المراسلة في حالة جيدة.

وأُصيبت المراسلة الأسترالية لورين توماسي برصاصة مطاطية في ساقها أثناء تغطيتها للاحتجاجات في لوس أنجلوس، وقد صُوِّرت الحادثة بالكاميرا.

وأظهر المقطع المصور عنصرا من الشرطة يُصوِّب بندقيته ويطلق النار على توماسي.

Australian TV reporter Lauren Tomasi was shot by LAPD with rubber bullets while covering the protests in L.A. pic.twitter.com/WtLnzfrEHu

— Pop Crave (@PopCrave) June 9, 2025