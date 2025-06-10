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أستراليا: مراسلة قناة “نيوز9” استُهدفت عمداً في لوس أنجلوس- (فيديو)

منذ 51 دقيقة

لقطة شاشة لمراسلة قناة نيوز9 لورين توماسي

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كانبرا: قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن مواطنته المراسلة الصحفية لورين توماسي، “استُهدفت عمدا” إثر إصابتها برصاصة مطاطية أطلقتها الشرطة أثناء تغطيتها مظاهرات داعمة للمهاجرين غير النظاميين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وفي تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، وصف ألبانيز مشهد إصابة توماسي، مراسلة قناة نيوز9 في الولايات المتحدة، بأنه “مروّع”.

وأكّد ألبانيز أنّ صور البث المباشر تُظهر بوضوح استهداف الشرطة لتوماسي.

وأضاف: “كان من الواضح أنّها صحفية. لا لبس في ذلك. لم تكن ترتدي بنطالا رياضيا، بل ملابس تُشير إلى أنّها صحافية”.

وأدان ألبانيز الحادث، وقال إنّه نقل مخاوفه إلى السلطات الأمريكية.

وذكر أنه تحدث مع توماسي وأن المراسلة في حالة جيدة.

وأُصيبت المراسلة الأسترالية لورين توماسي برصاصة مطاطية في ساقها أثناء تغطيتها للاحتجاجات في لوس أنجلوس، وقد صُوِّرت الحادثة بالكاميرا.

وأظهر المقطع المصور عنصرا من الشرطة يُصوِّب بندقيته ويطلق النار على توماسي.

ولليوم الثالث على التوالي، تتواصل المظاهرات في مدينة لوس أنجلوس دعما للمهاجرين غير النظاميين الموقوفين.

وبدأت المظاهرات في لوس أنجلوس ضد فرق دائرة حرس الحدود بسبب حملاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، حيث وصف ستيفان ميلر مستشار ترامب المظاهرات بأنها “تمرد ضد الولايات المتحدة”.

وتشهد المظاهرات بين حين وآخر مواجهات عنيفة مع قوات الأمن، حيث نشرت السلطات الأمريكية قوات من الحرس الوطني للسيطرة عليها.

وأظهرت لقطات مصورة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين بين الحين والآخر.

(الأناضول)

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