أستراليا وكندا ونيوزيلندا تدعم الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة

أوتاوا: عبر رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وقالوا في البيان “إننا نشعر بالقلق إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة. ولا يمكن أن تكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين هي ثمن هزيمة حماس”.
وأضافوا أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون من جانب واحد، مطالبين حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن والتوقف عن استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية.
(رويترز)
طاليو حماس بإطلاق سراح الرهائن ولم يطالبو اسرائيل بإنهاء الإحتلال وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين
منافقون همجيون
دعوة خبيثة وقذرة ومتاخرة جدا هذا لو صحت النوايا ويجب على المقاومة رفضها على الاقل حتى الشهر القادم فاقتصادات هذه الدول مع أوروبا وبريطانيا واميريكا تتزعزع بسب حرب الابادة الجماعية والتطهير العرقي الصهيونية ضد الفلسطينيين والمجتمعات الغربية منقسمة حول احتفالاتهم القادمة التي تحركت فيها ضمائر الكثير من الاحرار حول العالم وهذا يفقد الاحتفالات معانيها ويقلل بالنتيجة مستوى الإنفاق والبذح الذي يدر البلايين في الاقتصاد وبالنتيجة في جيوب سماسرة المال الصهاينة. ثم هنالك تحطم شعبية هؤلاء المجرمين عرابي قتل الأطفال وتفجير المستشفيات والابادة البشرية والتطهير العرقي والانتخابات القادمة ستكون شاقة عليهم لذلك نرى الانبطاح والانحطاط من بايدن بإعادة إطلاق تصريحاته الإرهابية حول صهيونيته لضمان التمويل الصهيوني لحملته الانتخابية وايضا تعرية الصهاينة وكشف حقيقتهم الاجرامية والارهابية وانها الصهيونية وإسرائيل لايمثلون اليهود بل ان الصهيونية هي الوجه الأحدث للنازية التي تقف أمامهم خجلى فقد تفوقوا عليها بسنوات فلكية. والأهم من كل هذا هو النصر الذي حققته المقاومة في ٧ تشرين الأول واستحاله هزيمتها ….يتبع.
وايضا هذا الانقلاب العالمي في الرأي وأصوات المليارات في دعم فلسطين وقضيتها العادلة( الاستبيان العالمي يقول ان %٩٥ من العالم مع فلسطين مقابل %٥ مع الصهاينة). فيفا فيفا فيفا بالاستينا
هل هذا يعتبر انتصارا للصهاينة من قبل الدول الداعية لإطلاق النار في غزة ؟ لأن الصهاينة لم يحققوا إي تقدم في الميدان وتعمدوا إبادة شعب فلسطين بالقنابل الأمريكية والبريطانية والألمانية والإطالية والفرنسية والدعم الخليجي للإحتلال الصهيوني .فالمعركة في غزة كشفت للرأي العام الشعبي وليس الحكومات المتربصة بالشعب الفلسطيني ان ما يقع في غزة جريمة حرب وعلى المحكمة العدل الدولية ان يخرج الملف للمداولة للقبض على مجرمي الحرب الصهاينة وبايدن ووزير الخارجية والدفاع ووزير خارية ابريطانيا وألمانيا وايطاليا وفرنسا .وآخرون ممن لهم يد في ابادة الشعب الفلسطيني بغزة والضفة .الشعوب عليها أن تتولى محاكمة هؤلاء المجرمين .
نشكر جهودكم الذي أتت مؤخرة بعد قتل عشرين ألف مدنيا.
ونطالب بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائبلي
نطالب بالأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال
لا اثق بهؤلاء النازيين البيض الصهاينة اعداء الانسانية