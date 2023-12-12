أستراليا وكندا ونيوزيلندا تدعم الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة

أوتاوا: عبر رؤساء وزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، عن دعمهم للجهود الدولية العاجلة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقالوا في البيان “إننا نشعر بالقلق إزاء تقلص المساحة الآمنة للمدنيين في غزة. ولا يمكن أن تكون المعاناة المستمرة لجميع المدنيين الفلسطينيين هي ثمن هزيمة حماس”.

وأضافوا أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون من جانب واحد، مطالبين حماس بإطلاق سراح جميع الرهائن والتوقف عن استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية.

(رويترز)