أستون فيلا يتعادل سلبيا مع يوفنتوس المنهك

برمنغهام (إنكلترا): اكتفى أستون فيلا بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء، بعد إلغاء هدف في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء سجله مورغان روجرز بسبب خطأ ضد حارس مرمى يوفنتوس ميشيل دي غريغوريو.

واعتقد أستون فيلا أنه حقق الانتصار في الدقائق الأخيرة لينهي سلسلة مؤلفة من ست مباريات بدون فوز، عندما فشل دي غريغوريو في التعامل مع ركلة حرة لكن دييغو كارلوس ارتكب خطأ ضد حارس مرمى يوفنتوس بينما كان روجرز يسدد الكرة في الشباك.

وانطلقت صيحات الاستهجان من جماهير فيلا بعد صفارة النهاية.

ولم تكن المباراة تقليدية على الإطلاق، حيث بدا يوفنتوس راضيا بالاستحواذ على الكرة، بينما أهدر الفريقان فرصا كثيرة.

وجاءت أفضل فرص فيلا عن طريق لوكاس ديني الذي سدد ركلة حرة ارتطمت بالعارضة قبل ثوان من نهاية الشوط الأول.

وفي منتصف الشوط الثاني، بدا أن ضربة رأس من فرانسيسكو كونسيساو من ركلة ركنية في طريقها نحو مرمى أستون فيلا، لكن حارس المرمى إيميليانو مارتينيز قفز لالتقاط الكرة بأطراف أصابعه.

ويحتل فريق أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري، والذي بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بثلاثة انتصارات وخوض ثلاث مباريات بشباك نظيفة، المركز التاسع في جدول الترتيب بعد خمس مباريات.

بينما يحتل الزائر الإيطالي، الذي لم يكن لديه سوى 14 لاعبا متاحا فقط اليوم، المركز 17.

(رويترز)