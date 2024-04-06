أستون فيلا يتعثر بالتعادل مع برينتفورد في الدوري الإنكليزي

لندن: سقط فريق أستون فيلا في فخ التعادل أمام ضيفه برينتفورد بنتيجة 3/3 في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة 32 بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم أستون فيلا بهدفين سجلهما أولي واتكينز ومورغان روجرز في الدقيقتين 39 و46، إلا أن برينتفورد قلب الطاولة على أصحاب الأرض بثلاثة أهداف أحرزها ماتياس يورنسن وبريان مبيمو ويوان ويسا في الدقائق 59 و61 و68.

وسجل واتكينز الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليمنح أستون فيلا التعادل في الدقيقة 80.

وبقى أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 60 نقطة، بينما رفع برينتفورد رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي نفس التوقيت حقق نيوكاسل يونايتد فوزا ثمينا خارج ملعبه أمام فولهام بهدف سجله برونو جيمارايش في الدقيقة 81.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد فولهام عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما فاز وستهام يونايتد على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2/1، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفاز إيفرتون على ضيفه بيرنلي بنتيجة 1/صفر بهدف سجله دومينيك كالفيرت لوين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وانتزع إيفرتون ثلاث نقاط ثمينة في كفاحه للهروب من الهبوط حيث رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر بينما بقى بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.

وتغلب لوتون تاون على ضيفه بورنموث بنتيجة 2/1 ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي وقت سابق اليوم السبت فاز مانشستر سيتي على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4/2.

(د ب أ)