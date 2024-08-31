 أستون فيلا يحقق فوزا صعبا في معقل ليستر سيتي بالدوري الإنكليزي

لندن: حقق فريق أستون فيلا فوزا صعبا على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2/1 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم أستون فيلا بهدفين سجلهما لاعب الوسط البلجيكي أمادو أونانا وجون دوران في الدقيقتين 28 و64، بينما قلص ليستر سيتي الفارق بهدف فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 73.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى ست نقاط ليعوض خسارته في الجولة الماضية على ملعبه أمام ليفربول بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة من تعادل وحيد.

وفي ملعب جوديسون بارك، خذل فريق إيفرتون جماهيره بالخسارة أمام ضيفه بورنموث بسيناريو مثير.

لم يحافظ إيفرتون على تقدمه بهدفين لمايكل كين ودومينيك كالفيرت لوين في الدقيقتين 50 و57، بل قلص أنطوان سيمينو الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 87.

وخطف برينتفورد بالفوز بهدفين في الوقت بدل الضائع سجلهما لويس كوك ولويس سينيسيتيرا في الدقيقتين 92 و95.

ورفع بورنموث رصيده إلى خمس نقاط، بينما بقى إيفرتون في ذيل الترتيب بلا رصيد بعد ثلاث خسائر في أول ثلاث جولات.

وفي مباريات أخرى بنفس التوقيت، فاز برينتفورد على ساوثهامبتون بنتيجة 3/1 بينما تعادل إبسويتش تاون مع ضيفه فولهام 1/1، ونوتنغهام فورست مع ضيفه وولفرهامبتون بنفس النتيجة 1/1.

(د ب أ)