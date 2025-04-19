أستون فيلا يسحق نيوكاسل ويقترب من المراكز الخمسة الأولى

برمنغهام- إنكلترا: سحق أستون فيلا ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1 ليحافظ على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد خمسة أيام من خروجه من أرفع بطولة للأندية في أوروبا على يد باريس سان جيرمان في مباراة مثيرة، عاد أستون فيلا إلى منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز بطريقة مذهلة إذ افتتح أولي واتكينز التسجيل في الدقيقة الأولى.

وأدرك فابيان شير التعادل لنيوكاسل صاحب المركز الثالث بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول لكن أستون فيلا شق طريقه بقوة بعد الاستراحة إذ استعاد إيان ماتسن التقدم قبل أن يسجل دان بيرن هدفا بالخطأ في مرماه ثم أضاف البديل أمادو أونانا هدفا رائعا ليضمن الفوز.

بهذا الفوز، رفع أستون فيلا رصيده إلى 57 نقطة من 33 مباراة متفوقا بثلاث نقاط على تشيلسي ليتقدم للمركز السادس متساويا مع نوتنجهام فورست الذي سيلعب بعد غد الاثنين.

ويملك نيوكاسل 59 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع في صراع محتدم على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأهل أفضل خمسة فرق في الدوري الإنكليزي الممتاز لدوري الأبطال.

وفاز نيوكاسل بخمس مباريات متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز ونهائي كأس الرابطة لكنه تعرض لهزيمة قاسية أمام أستون فيلا الرائع الذي كان بوسعه تسجيل المزيد من الأهداف.

وحرم إطار المرمى واتكينز من التسجيل مرتين في الشوط الأول إذ قدم مهاجم إنكلترا عرضا مبهرا بعد غيابه عن التشكيلة الأساسية في المباريات الأخيرة.

ويتوجه أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري إلى مانشستر سيتي يوم الثلاثاء إذ سيمنحه الفوز مكانا في المراكز الأربعة الأولى.

واهتز نيوكاسل، الذي يغيب عنه مدربه إيدي هاو إذ يتعافى من الالتهاب الرئوي، بعد 33 دقيقة عندما مرر يوري تيليمانس الكرة إلى واتكينز الذي سددها لتصطدم بشير وتخدع الحارس نيك بوب.

وبعد ذلك بوقت قصير سدد واتكينز كرة بقدمه اليسرى في القائم ثم شاهد ضربة رأس ترتد من إطار المرمى مع تفوق أستون فيلا على نيوكاسل الذي بدا بلا حول أو قوة.

ورغم ذلك تحسن أداء الزوار، وعندما أرسل هارفي بارنز كرة عرضية، وصل شير إلى القائم البعيد وسدد برأسه في المرمى بعد اصطدام الكرة بحارس أستون فيلا إيميليانو مارتينيز.

وبدا أستون فيلا أكثر خطورة بعد الاستراحة وتقدم بهدف عندما مرر واتكينز كرة إلى ماتسن الذي سددها بقوة في مرمى الحارس بوب.

وأشرك إيمري الثنائي جيكوب رامسي وأونانا قبل نحو 20 دقيقة من نهاية المباراة وتركا بصمة فورية.

وأرسل رامسي كرة عرضية منخفضة حولها بيرن بالخطأ في مرماه ثم أكمل أونانا الرباعية بتسديدة رائعة من على حافة منطقة الجزاء بعد ضغط متواصل من أستون فيلا.

(رويترز)