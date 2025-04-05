أستون فيلا يشعل الصراع على مقاعد دوري أبطال أوروبا

لندن: أشعل فريق أستون فيلا المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفوزه الثمين أمام ضيفه نوتينغهام فورست بهدفين لهدف، السبت، على ملعب “فيلا بارك”، في الجولة 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

أنهى “الفيلانز” الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد، بعد أن افتتح مورغان روجرز، التسجيل مبكرا في الدقيقة 13، وأضاف زميله الهولندي دونيل مالين، الهدف الثاني بعده بدقيقتين فقط.

وفي الشوط الثاني، تمكن البديل البرتغالي جواو سيلفا، من تقليص الفارق لصالح فورست في الدقيقة 57 عندما استحوذ على الكرة وسددها في مرمى حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس متخلفا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس قبل مباراته في الديربي أمام مضيفه مانشستر يونايتد، الأحد. ونقطة خلف تشيلسي الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد نوتينغهام فورست عند 57 نقطة في المركز الثالث، بتلقيه خسارته الثامنة هذا الموسم، والتي كسرت سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية، وحرمته من تقليص الفارق مع أرسنال ثاني الترتيب برصيد 62 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز كريستال بالاس على ضيفه برايتون بهدفين لهدف، سجل للفائز، الفرنسي جان فيليب ماتيتا، والكولومبي دانييل مونوز في الدقيقتين 3 و55، وسجل للخاسر دانيال ويلبيك في الدقيقة 55.

وتعرض إدوارد نكيتياه ومارك جيهي، من كريستال بالاس للطرد في الدقيقتين 78 و90، للإنذار الثاني، والهولندي فان هيكه من برايتون في الدقيقة 6+90.

وارتقى كريستال بالاس إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط خلف برايتون صاحب المركز الثامن.

وقلب ولفرهامبتون تأخره أمام مضيفه إبسويتش تاون إلى فوز بهدفين لهدف، سجل لأصحاب الأرض، ليام ديلاب في الدقيقة 16، وسجل للضيوف، الإسباني بابلو سرابيا، والنرويجي يورغن ستراند لارسن، في الدقيقتين 72، و84.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، متقدما بفارق 12 نقطة عن إبسويتش، الذي يقبع في المركز الثامن عشر بمنطقة الهبوط مع تبقي 7 مباريات.

وتعادل وست هام مع ضيفه بورنموث بهدفين لمثلهما، سجل لأصحاب الأرض، الألماني نيكلاس فولكروغ وغارود بوين في الدقيقتين 61 و68، وسجل للضيوف، البرازيلي إيفانيلسون في الدقيقتين 38 و79.

ورفع بورنموث رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع وست هام رصيده للنقطة 35 في المركز الخامس عشر بعيدا عن منطقة الهبوط.

(الأناضول)