أستون فيلا يظل في المركز الثالث بعد تعادله سلبيا في إيفرتون

ليفربول- إنكلترا: أهدر أستون فيلا فرصة احتلال المركز الثاني في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه إيفرتون على ملعب جوديسون بارك اليوم الأحد رغم سيطرته على مواجهة ممتعة لكنه لم يتمكن من كسر صمود أصحاب الأرض.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 43 نقطة من 21 مباراة متساويا مع مانشستر سيتي ثاني الترتيب، لكنه يبتعد بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر. لكنهما خاضا مباراة أقل من فيلا. وابتعد إيفرتون الآن بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة من 21 مباراة.

وسنحت للضيوف عدة فرص لافتتاح التسجيل لكن الأفضل في المباراة كانت من نصيب دومينيك كالفرت-لوين مهاجم إيفرتون الذي أهدر فرصة خطيرة من وضع انفراد بمرمى الحارس إميليانو مارتينيز الذي تصدى لمحاولاته.

وتم إلغاء أهداف لكل فريق بشكل صحيح عبر تقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل وسيكون إيفرتون سعيدا بحصوله على نقطة وربما يرى أوناي إيمري مدرب فيلا أن فريقه أهدر فرصة اقتناص نقطتين.

(رويترز)



