أستون فيلا يقلب تأخره إلى فوز على ألكمار الهولندي في دوري المؤتمر الأوروبي

برلين: قلب أستون فيلا الإنجليزي تأخره بهدف أمام ضيفه ألكمار الهولندي إلى فوز ثمين 2 1/، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم ألكمار عن طريق أنجيليس بافيلديس في الدقيقة 52، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل عن طريق دييجو كارلوس في الدقيقة .61

وفي الدقيقة 81 سجل أولي واتكينز الهدف الثاني لأستون فيلا.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليجا وارسو البولندي المتصدر، فيما تجمد رصيد ألكمار عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق الأهداف خلف زريسكي موستار البوسني.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، تعادل ليل الفرنسي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي 1 1/، فيما فاز أولمبيا ليوبليانا السلوفيني على كلاكسفيك من جزر فارو 1 / صفر.

ورفع ليل رصيده إلى ثماني نقاط في الصدارة، بفارق نقطة عن سلوفان براتيسلافا، فيما يحتل كلاكسفيك المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة عن ليوبليانا في المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الثانية، فاز جينت البلجيكي على بريدابليك الأيسلندي 3 2/، ، فيما تغلب مكابي تل أبيب الإسرائيلي على زوريا لوهانسك الأوكراني 3 .1/

ورفع جينت رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق أربع نقاط عن مكابي تل أبيب صاحب المركز الثاني، فيما يحتل زوريا المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل بريدابليك الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وضمن منافسات المجموعة الرابعة، فاز كلوب بروج البلجيكي على لوجانو السويسري 2 / صفر.

ورفع كلوب بروج رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن بودو جليمت النرويجي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل لوجانو المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل بشكتاش التركي الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثامنة، حقق لودجوريتس البلغاري فوزا مفاجئا على ضيفه فناربخشة التركي 2 / صفر.

وتجمد رصيد فناربخشة عند تسع نقاط، لكنه يتصدر الترتيب، فيما يحتل لودوجوريتس المركز الثالث برصيد ست نقاط، ويحتل نورشيلاند الدنماركي المركز الثاني برصيد سبع نقاط، ويتذيل سبارتاك ترنافا السلوفاكي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

(د ب أ)