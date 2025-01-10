أستون فيلا ينتفض ويهزم وست هام بالدور الثالث بكأس الاتحاد الإنكليزي

برمنغهام (إنكلترا): قلب أستون فيلا تأخره بهدف ليفوز بنتيجة 2-1 على وست هام يونايتد في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، ليحرم المدرب غراهام بوتر من الفوز بمباراته الأولى مع الفريق الضيف.

وبعد يوم واحد من تقديم بوتر مدربا للفريق خلفا ليولن لوبتيجي، تقدم وست هام بهدف سجله البرازيلي لوكاس باكيتا في الدقيقة التاسعة مستغلا عرضية من كريسينسيو سمرفيل.

لكن مستوى أستون فيلا تحسن مع مرور الوقت، وأدرك أمادو أونانا التعادل في الدقيقة 71 من ركلة ركنية بعدما تصدى أوكاش فابيانسكي لمحاولة من إيان ماتسن.

وبعد خمس دقائق، سجل مورغان روجرز هدف الفوز مستغلا تمريرة أولي واتكينز.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم، حجز ويكومب المنافس في الدرجة الثالثة مقعده في الدور الرابع بالبطولة بتغلبه 2-صفر على بورتسموث المنافس في الدرجة الثانية بفضل هدفي براندون هانلان وسوني برادلي.

(رويترز)