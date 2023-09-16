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أستون فيلا يهزم بالاس 3-1 بفضل ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة

منذ 56 دقيقة

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برمنغهام: سجل أستون فيلا عن طريق جون دوران ودوغلاس لويز وليون بيلي قرب النهاية، ليفوز 3-1 على كريستال بالاس ويحقق انتفاضة مذهلة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبعد الإخفاق في صناعة الفرص في الشوط الأول، تحسن أداء بالاس وسجل بواسطة المهاجم أودسون إدوار بعد تمريرة عرضية من جان-فيليب ماتيتا في الدقيقة 47.

وأهدر بالاس الفرص لحسم المباراة، ودفع الثمن عندما تلقى دوران تمريرة عرضية من لوكا دين وأدرك التعادل في الدقيقة 87.

وأضاف فيلا الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بواسطة لويز من ركلة جزاء بعد خطأ ضد أولي واتكنز، قبل أن يختتم بيلي الثلاثية من هجمة مرتدة سريعة.

(رويترز)

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