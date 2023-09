“القدس العربي”: أثار أسد الهلع بعد أن رصد وهو يتجول في مدينة كراتشي الباكستانية.

وجرى لاحقا القبض عليه، فيما أعلنت الشرطة أن مالكه كان يحاول نقله من مكان لآخر حين فر من محبسه.

🟢 In an other News A Lion Spotted Roaming Around at Main Shahra e Faisal Road , Karachi 🤷🦁

Authorities in process to capture it Safely.

Weather Updates PK 2.0 – Jawad Memon / Pakistan Doppler (Former Karachi Doppler) pic.twitter.com/CHsNVbWS6f

— Weather Updates PK (@WeatherWupk) August 29, 2023