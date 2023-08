أسد هارب يتجول في أحد أحياء كراتشي المزدحمة ويثير الذعر- (فيديوهات)

إسلام آباد: قال مسؤولون باكستانيون الأربعاء إن أسدا هرب في مدينة كراتشي الباكستانية للمرة الثانية في العام الجاري، مما يلقى الضوء على هوس الاحتفاظ بأسد أو نمر كحيوان أليف.

وقال مسؤول الشرطة شيراز نظير، إن الأسد البالغ من العمر 20 شهرا تجول لساعات في الشوارع في أحد أحياء كراتشي المزدحمة أمس الثلاثاء.

وقال مختيار أحمد سومرو، مسؤول الحياة البرية وأحد أعضاء الفريق الذي قام بأسر الحيوان، إن الأطفال صرخوا وفر الكبار من الخوف.

وقال سومرو، لوكالة الأنباء الألمانية في كراتشي، “استغرق فريقنا ساعتين على الأقل لاحتجاز الأسد في موقف للسيارات حتى تم أسره ووضعه في قفص”.

وأضاف سومرو “لقد كان هذا الحادث الأول من نوعه في كراتشي. إن تخطيط عملية أسر هذا الحيوان الضخم والخطير وتنفيذها كان تجربة مخيفة”.

ولم يهاجم الأسد أحدا. وأظهر مقطع مصور تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا يصيح في الآخرين ليركضوا بينما كان الحيوان يسير ببطء على امتداد الرصيف.

A video that has gone viral on social media shows a lion in Pakistan took an unexpected stroll through the streets of Karachi after managing to escape from its owner's care.

With the assistance of its keepers, the young lion was successfully apprehended and subsequently turned… pic.twitter.com/4SzFbG5GWb

— Ravinder Singh Robin ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ رویندرسنگھ روبن (@rsrobin1) August 30, 2023