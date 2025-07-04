أسرة الصحافي الرياضي الفرنسي المحكوم عليه بالسجن بالجزائر تطلب مساعدة زين الدين زيدان

الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز (أ ف ب)

باريس: طلبت أسرة الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بالمساعدة من عالم الرياضة ونجم كرة القدم زين الدين زيدان.

وكانت محكمة جزائرية قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما على كريستوف غليز وهو كاتب رياضي مستقل (36 عاما) بسبب مقابلة مع مسؤول كرة قدم متهم بالارتباط بحركة “ماك”الانفصالية المحظورة في قضية تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تجرم التقارير الروتينية.

وألقي القبض على غليز ووضعه تحت مراقبة قضائية منذ أكثر من عام بتهمة دخول الجزائر بدون تأشيرة صالحة و”تمجيد الإرهاب وحيازة منشورات دعائية تضر بالمصلحة الوطنية”، حسب ما ذكرته منظمة مراسلون بلا حدود الأسبوع الماضي.

(أ ب)