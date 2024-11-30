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أسرة مي عز الدين تُلغي عزاء والدتها بسبب حالتها الصحية

30 - نوفمبر - 2024

مي عز الدين

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“القدس العربي”: قرّرت أسرة الفنانة المصرية مي عز الدين إلغاء عزاء والدتها، التي توفيت يوم الجمعة الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، نظراً للحالة النفسية الصعبة التي تمر بها مي بسبب فقدان والدتها.

وقرّرت عائلة مي عز الدين عدم إقامة مراسم عزاء لوالدتها، مراعاةً للحالة النفسية الصعبة للفنانة، ورغبةً منها بإعطائها الوقت الكافي لتتخطى محنتها.

وخيّم الحزن على الوسط الفني، حيث حرص العديد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لمي ومواساتها، ومن أبرز الفنانين الذين حضروا الجنازة: تامر حسني، طارق صبري، وأحمد عصام.

وشُيّعت جنازة والدة مي من كنيسة الملاك ميخائيل في منطقة الشيراتون، بحضور حشد من الأهل والأصدقاء والفنانين، باستثناء مي التي غابت بسبب حالة الانهيار التي تعيشها، فيما انهالت رسائل التعزية عليها، حيث عبّر محبّوها عن خالص تعازيهم لها ودعوا الله أن يصبّرها.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مي عز الدين أُصيبت بانهيار عصبيّ عقب وفاة والدتها مما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات.

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