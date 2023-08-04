أسرى “الشعبية” يعلنون الاستنفار.. ولجنة الإداريين تتوعد بتمديد الاحتجاجات لباقي السجون

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت قيادة تنظيم الجبهة الشعبية في السجون الإسرائيلية “حالة الاستنفار” في كافة منظماتها وعناصرها، وأكدت على جهوزيتها لخوض “خيار المواجهة” في الأسر رداً على هجمة الاحتلال، في وقت واصلت فيه المجموعة الأولى من الأسرى الإداريين برنامجها الاحتجاجي، الذي يتوقع أن يتوسع في الأيام القادمة، وصولا للإضراب الشامل، احتجاجا على هذا النوع من الاعتقال.

وجاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقدته قيادة الجبهة الشعبية فرع السجون، ناقشت فيه سبل التصدي للهجمة الإسرائيلية المسعورة على قياداتها وكوادرها.

وقد حذرت من أن قرار الاحتلال باستهداف كوادرها في السجون والتي ابتدأت باستهداف الأمين العام ومسؤول فرع السجون ونائبه، وعدد من أعضاء قيادة فرع السجون وكوادر الجبهة، والمستمرة حتى اليوم وخاصة الأسير وائل الجاغوب، “سيضعها أمام خيارات نضالية لمواجهة الهجمة”.

وفي السياق، تواصل المجموعة الأولى من الأسرى الإداريين احتجاجاتها على هذا النوع من الاعتقال، حيث كان نادي الأسير، أعلن أن المعتقلين الإداريين في “سجن عوفر”، شرعوا بخطوات احتجاجية تتمثل في (خطوات عصيان) وفقًا لبرنامج تم إقراره من الفصائل كافة، تمهيدًا لإقرار برنامج أوسع ينخرط فيه المعتقلون الإداريون كافة.

وأوضح أن هذه الخطوات التمهيدية تتمثل في (تأخير الخروج إلى العدد، وخروج مجموعة من المعتقلين الإداريين إلى الزنازين، وإرجاع وجبات الطعام)، مشيرًا إلى أن نحو 60 معتقلًا يواصلون منذ العام الماضي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وهي إحدى أهم الخطوات التي سعى المعتقلون الإداريون إلى ترسيخها، في مواجهة جريمة الاعتقال الإداري، ومحاكم الاحتلال التي شكّلت وما زالت الذراع الأهم في ترسيخها.