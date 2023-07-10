أسرى العزل في “سجن نفحة” الإسرائيلي تجاوزوا “سجن غوانتانامو” سوءا

غزة- “القدس العربي”: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الوضع المأساوي والظروف الصعبة التي يواجهها الأسرى الفلسطينيين في عزل “سجن نفحة”، قد تجاوزت أبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية.

ونقل محامي الهيئة يوسف متيا، صورة واضحة وتفاصيل دقيقة تعكس وضع عزل “سجن نفحة”، وذلك على لسان الأسير حسن فهد عرار (41 عاما) من رام الله، والمعزول منذ تاريخ 18 مايو الماضي، بحجة خطاب ألقاه وقت التخطيط لإضراب في “سجن عوفر”.

وقد أكد هذا الأسير أن قسم العزل يفتقر إلى كل مقومات الحياة، لافتا إلى أن الأكل الذي يقدم لهم سيئ جدا.

وأوضح أنه في حال الصراخ أو قرع أبواب الزنازين للاحتجاج على ظروف أسره، يقوم السجانون بإخراج الأسير إلى غرفة، ويبقونه مكبل اليدين والرجلين لمدة 24 ساعة.

وأشار إلى أن الأسرى يتعرضون للضرب والاعتداء على أقل الأشياء.

وقال الأسير عرار لمحامي الهيئة إنه تم سحب أغراض الأسرى كافة، حتى الأوراق والأقلام، وأن الأسرى يحرمون معظم الأحيان من “الفورة”، وهي وقت الخروج من الزنازين لساحة السجن، لرؤية الفضاء وممارسة التمارين الرياضية.

يحرمون من الورقة والقلم ويتعرضون للضرب ويتناولون طعاما سيئا

وأوضح أنه يتم إحضار فرشة النوم من الـ10 مساءً إلى الـ10 صباحا، وبعدها يسحبونها طوال النهار، حتى في الليل تكون فرشة النوم دون وسادة أو أغطية.

وأشار إلى أن أسرى العزل حاولوا الاحتجاج على ظروف عزلهم السيئة، غير أن إدارة السجن قامت بتغريمهم بمبلغ قدره 450 شيكل “الدولار الأمريكي يساوي 3.7 شيكل”، وحرمانهم من “الكانتينا” والزيارات لمدة شهرين.

وأوضح كذلك أنه في كل مرة يرفض الأسرى الوقوف على العدد اليومي احتجاجا على ظروف اعتقالهم، تقوم إدارة السجن بتغريمهم مبلغ 250 شيكل.

وفي خطوة غير آدمية، يوضح هذا الأسير أنه عند موعد الاستحمام، يقف السجانون على الشباك، كما تحدث عن حالات الإهمال الطبي المتعمدة، التي تمارسها إدارة هذا السجن ضد الأسرى المعزولين.

وقال إن الأسير أحمد الشنب، يُضرب ويُسحب يوميا، بسبب قيامه بإلقاء خطبة صلاة الجمعة في الأسرة.

وقال إن الأسير شادي إبراهيم عموري من مخيم جنين، موجود في العزل منذ 52 يوما، دون سبب يُذكر، لافتا إلى أن زميله الأسير معز حسين معزول، يعاني من وضع سيئ جدا، فيما الأسير أحمد الشمالي الذي رُزق بأربعة توائم من نطفة مهرّبة، تعرض للتغريم والعقوبات والمعاملة السيئة بسبب تهريبه للنطفة.

ويواصل الاحتلال اعتقال نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، منهم 600 مريض، منهم 40 يعانون أمراضا مستعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.

وقد أعلن نادي الأسير، عن تنظيم اعتصاما الثلاثاء أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رام الله، بمشاركة مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، انتصاراً لكافة الأسرى في سجون الاحتلال ومنهم المرضى وعلى رأسهم الأسيرين وليد دقّة، وعاصف الرفاعي.