أسرى النقب يواصلون الاستنفار والإداريون يهددون بتصعيد خطوات العصيان والتمرد

غزة – “القدس العربي”:

تواصلت حالة الاستنفار العام التي أعلنها الأسرى الفلسطينيون في “سجن النقب”، رفضا للهجمات التي تشنها سلطات السحن ضدهم، وذلك على وقع استمرار الأسرى الإداريين في برنامجهم التصعيدي، ومواصلة 13 أسيرا إضرابهم المفتوح عن الطعام.

حالة الاستنفار في النقب

وأبقى أسرى النقب على حالة الاستنفار، احتجاجًا على عمليات القمع والتفتيش والنقل التعسفي، التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن خطوة إعلان الاستنفار والطوارئ من أسرى النقب تأتي في ظل حالة التوتر الشديد، التي كان سببها هجوم قوات الاحتلال على قسم رقم 26.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت ذلك القسم، وقامت بإجراء أعمال تفتيش استفزازية ونقلت أسرى القسم بشكل تعسفي.

عصيان الإداريين

وفي هذه الأثناء، يواصل 13 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وقال نادي الأسير إن ستة معتقلين في سجن “ريمون” انضموا الخميس الماضي إلى الأسرى المضربين عن الطعام، وهم: هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وثلاثتهم من بلدة قباطية بمحافظة جنين، وهم معتقلون منذ شهر أيار الماضي، إضافة إلى عبد الرحمن إياد براقة من مخيم عقبة جبر بأريحا، وهو معتقل منذ شهر نيسان الماضي، ومحمد باسم اخميس من بلدة بيت أمر بالخليل، وهو معتقل منذ شهر تشرين الثاني 2022، والمعتقل زهدي طلال عبيدو من الخليل، وهو معتقل منذ آذار الماضي.

وأشار إلى أن الأسرى سيف حمدان، وصالح ربايعة، وقصي خضر، وأسامة خليل، يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ 16 يوما، فيما يواصل المعتقلان كايد الفسفوس وسلطان خلوف إضرابهما منذ 12 يوما، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بإضرابه منذ ثمانية أيام.

كما بتواصل أيضا في هذه الأوقات برنامج الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في “سجن عوفر” وعدة سجون أخرى، إضافة إلى استمرار نحو 60 معتقلا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، رفضا لهذه السياسة الاعتقالية.

معاناة الأسيرات

وفي سياق قريب، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسيرات يتعرضن لانتهاكات مستمرة من قبل إدارة “سجن الدامون”، ونقلت محامية الهيئة حنان الخطيب رواية على لسان الأسيرة القاصر نفوذ حماد (15 عاما) من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، خلال زيارتها في ذلك السجن، تحدثت فيها تلك الفتاة التي ما زالت موقوفة، عما يتعرضن له من مضايقات السجان المستمرة.

وقالت الأسيرة إن الوضع في المعتقل سيئ جدا، لافتة إلى أن إدارة السجن تواصل فرض عقوبات ضد الأسيرات.

وتؤكد أن إدارة السجن تتعمد حرمانهن من الأشغال والأعمال اليدوية، كما يمنعن من الزيارات والاتصالات مع الأهل، والكنتينة، والخروج إلى ساحة “الفورة”، إضافة إلى إغلاق القسم منذ 13 يوما.