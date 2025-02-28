أسر الصحافيين المحبوسين في مصر تطلق نداء للإفراج عن أبنائهم بمناسبة شهر رمضان

القاهرة- “القدس العربي”:

أطلقت أسر الصحافيين المحبوسين في مصر نداء إنسانيا موجها إلى كل الجهات المعنية، طالبت فيه بالإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين، الذين يتجاوز عددهم 23 صحافيا، بالإضافة إلى الإفراج عن كل سجناء الرأي، ومنح العفو لمن يستحق ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وطالبت الأسر في النداء الذي أطلقته عقب اجتماع في مقر نقابة الصحافيين بالقاهرة، بعودة الغائبين لأسرهم على موائد الإفطار في شهر رمضان، للم شمل كل الأسر، وتوفير رعاية طبية لمن يحتاج إليها من الصحافيين المحبوسين، والسماح للسجناء بمقابلة أطفالهم من دون أي حاجز خلال الزيارات لحين الإفراج عنهم.

وعقدت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين اجتماعا مع أسر الصحافيين المحبوسين مساء الخميس، لبحث سبل دعمهم، والعمل على إطلاق سراح ذويهم مع حلول شهر رمضان.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحافيين، خلال الاجتماع، إن قضية الصحافيين المحبوسين احتياطيا تظل الجرح الكبير للنقابة، مضيفا أن هذا العدد من الصحافيين المحبوسين خلفه أسر تدفع الثمن، بينما يظل الحلم الدائم هو إغلاق هذا الملف المؤلم.

وأضاف: لدينا حالياً 24 صحافيا محبوسون احتياطيا، منهم 15 كان المفترض خروجهم فور انتهاء مدة حبسهم احتياطيا وفق قانون الإجراءات الجنائية.

وكان البلشي أكد لـ”القدس العربي”، أن جهود إنهاء أزمة الصحافيين المحبوسين احتياطيًا تواجه انتكاسة”، قائلًا إنه بعد خروج ما يقرب من 11 زميلاً من غياهب الحبس خلال العام الأول لمجلسه، واعتبارهم ذلك بداية لإنهاء هذا الملف، ومع بدايات العام الثاني في عمر المجلس ارتفع العدد مرة أخرى ليصل إلى 24 محبوسًا، تجاوزت فترات حبس 15 منهم العامين الكاملين.

وخلال الاجتماع قالت زوجة الصحافي أحمد سبيع: مر على حبس زوجي أكثر من 4 سنوات، والقضية حتى الآن لم يبت فيها.

وبينت أن القضية تمت إحالتها منذ عامين إلى القاضي، وفي كل مرة يرفض البت فيها، بحجة أن لديه قضايا أخرى ذات أهمية.

وقالت ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير في موقع المنصة أشرف عمر، إن الأسر لا تشعر بقدوم رمضان ولديها أبناء وأزواج داخل السجون على ذمة قضايا رأي.

وأضافت: بالنسبة لأشرف، نحن لا نعرف التهم الموجهة له حتى الآن، وحينما خرجت للدفاع عنه ألقي القبض علي.

وزادت: ليس لدينا أي منبر للتحدث فيه عن أزواجنا المحبوسين سوى نقابة الصحافيين، رغم ذلك نحمد الله أننا على قيد الحياة وبصحة جيدة، في حين أن الدكتورة ليلى سويف تقترب من الموت.

وألقي القبض على عمر من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه، واقتادته مكبلا ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة، وأخفته قسريا، حتى ظهوره بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه وقتها 15 يومًا، بعد تحقيق دام 6 ساعات.

ووجهت النيابة لرسام الكاريكاتير اتهامات “بنشر وإذاعة أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون”، وأودع في سجن العاشر من رمضان في محافظة الشرقية منذ ذلك الحين.

وتناول عمر في عدة رسومات أزمات الكهرباء والديون، وسألته النيابة خلال التحقيقات عن رسوماته المنشور، ومسودات أخرى لرسوم كاريكاتيرية لم تنشر بعد.

وألقى الأمن القبض على ندى مغيث وأحمد سراج الشهر الماضي، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه بعد اتهامها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، فيما قررت حبس سراج 15 يومًا على ذمة القضية رقم 7 لسنة 2025، بعد تحقيق استمر 5 ساعات وذلك بعد إجراء مقابلة صحافية معها حول احتجاز أشرف عمر.

وقالت زوجة الصحافي حمدي مختار علي، المعروف أنه مضى أكثر من 50 شهرًا على حبسه، “نحن نفتقده، ودخل محبسه في وقت كان أطفاله صغارا، الآن أصبح أبناؤه لا يعرفونه”.

أما والدة الصحافي كريم إبراهيم فأكدت أنه بحلول 14 أبريل/نيسان المقبل، سيكون مضى نحو 5 سنوات على حبسه احتياطيًا، وأضافت: “نحن مدمرون نفسيًا، ابني كان من المفترض أن يتزوج، حينما نجري زيارة له يخبرنا أنه لا يعلم أسباب حبسه”.

وقالت زوجة الصحافي حسين كريم إن زوجها لديه جلسة استئناف يوم 9 مارس/أذار المقبل، وأضافت: لا نعلم ما هو وضعه، والمرضى من السجناء لا يعرضون على الأطباء، ويكتبون الدواء لبعضهم البعض في محبسهم.

وخلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحافيين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقرت النقابة عددًا من التوصيات، في مقدمتها سرعة الإفراج عن جميع الصحافيين المحبوسين احتياطيًا، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المقرر بعامين.

وتقدم البلشي بمذكرة إلى النائب العام المصري في 18 فبراير/ شباط الماضي، استكمالا لمخاطبات عديدة تم إرسالها على مدار عامين لكل الأطراف والجهات المعنية، طالب فيها بالإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطيًا، خاصةً أولئك الذين تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي الحد القانوني المسموح به، مؤكدًا أن استمرار حبسهم يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود نقابة الصحافيين المستمرة للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، والعمل على إنهاء معاناة الصحافيين المحبوسين وأسرهم لإغلاق هذا الملف.

إلى ذلك طالب حزب “العدل” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن سجناء الرأي لإسعاد قلوب أهالي المحبوسين، وإعادة الدفء إلى أسرهم وذويهم ومحبيهم، بصدور قائمة عفو شاملة بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال في بيان إن الاستقرار الحقيقي لا يأتي من تقييد الآراء، بل من منحها مساحة آمنة للتعبير، ومصر اليوم أمام فرصة حقيقية لترسيخ هذا المبدأ، لذلك يجدد حزب العدل دعوته المتكررة للإفراج عن سجناء الرأي، وكل من لم يتورط في العنف أو الدعوة إليه، والإفراج عن الشباب الذين خرجوا للتظاهر دعماً لفلسطين، قضية مصر الأزلية، تعبيراً عن موقف يعكس ضمير الأمة، لا تهديداً لأمنها.

وشدد الحزب على أنه يؤمن بقدرة مصر على تجاوز كل التحديات عندما يكون العدل هو البوصلة، والتسامح هو المسار، ومع حلول شهر رمضان المبارك، شهر العفو والتسامح، سيكون العفو عنهم ليس مجرد قرار، بل رسالة بأن الدولة تدرك أن وحدة الصف الوطني تتطلب مساحة آمنة للرأي؛ حيث يكون الحلم ممكناً، والكلمة ليست تهمة، والمواطنة حقاً للجميع دون خوف أو قيود.