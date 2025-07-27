أسر سجناء سياسيين مصريين تطالب بالإفراج عن أقاربهم

القاهرة ـ «القدس العربي»: دعا عدد من أسر سجناء الرأي وشخصيات عامة في بيان، الشعب المصري لدعم مطالبهم بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي.

وقال الموقعون، إن أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، يرفعون هذا النداء إلى كل ضمير حي، إلى الشعب المصري العظيم، إلى القوى المدنية والحقوقية، إلى الصحافة الحرة، وإلى كل من يؤمن بالعدالة وحرية الإنسان، للوقوف معهم في مطلبهم العادل والإنساني، وهو الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء الرأي.

جرح مفتوح

وأضاف الموقعون: نصدر هذا البيان ونحن مثقلون باثنتي عشرة سنة من الألم والمعاناة والصمت المفروض، نكابد خلالها فراق آبائنا وأبنائنا وأزواجنا وأحبابنا خلف القضبان، دون أي ذنب سوى آرائهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.

دعت الشعب لدعم مطلبها

وتابع البيان: لقد تحولت حياة مئات بل ألاف الأسر إلى جرح مفتوح، بفعل الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجماعية الجائرة، التي افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، وقد شهد العالم والمنظمات الحقوقية الدولية على ما شابها من مخالفات وانتهاكات جسيمة. وشدد البيان على أن استمرار حبس هؤلاء المعتقلين هو ظلم لا يمكن تبريره، ومخالفة صارخة للدستور والقانون المصري، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. وأعربوا، عن قلقهم واستنكارهم لاستمرار اعتقال أحبائهم تعسفياً، لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة سياسية أو اجتماعية مشروعة.

وأكدوا أن استمرار حبسهم يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ويخالف المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي والحق في المشاركة السياسية.

وناشدوا، ضمير الشعب المصري، والمجتمع المدني بنقاباته المهنية، واتحاداته الطلابية، ومؤسساته الدينية، ومنظماته الحقوقية، أن يتضامن معهم في قضيتنا العادلة، ومطالبهم المشروعة. وشددوا على أنه ليس هناك مستقبل آمن لوطن يغيب فيه القانون، وتصبح عصا الأمن فيه هي الحاكمة.

وحدد البيان، عدد من المطالب، بينها الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، ومراجعة شاملة لملفات المعتقلين السياسيين، وخصوصا من صدرت بحقهم أحكام في محاكمات جماعية أو استندت إلى تحريات أمنية فقط دون أدلة، ووضع ضمانات تكفل عدم إعادة الاعتقال على خلفية سياسية، أو فكرية، واحترام الحق في حرية التعبير، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها السجناء السياسيون، وسجناء الرأي داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا أسر السجناء إلى إضراب رمزي عن الطعام يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن يعلن كل من شارك في الإضراب عن الطعام، مشاركته على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تضامنا مع السجناء المضربين عن الطعام، في قطاع (2)، في سجن بدر(3)، احتجاجا على ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة في ظروف محبسهم، ومن تعذيب نفسي وجسدي، ومنع من الزيارة، وسوء الرعاية الصحية و تدوير القضايا.

ومن بين الموقعين على البيان، أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أسامة الغزالي حرب، أستاذ العلوم السياسية، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وحمدين الصباحي، الأمين العام للمؤتمر القومي العربي والمرشح الرئاسي السابق، محمد محسوب، أستاذ جامعي، وزير الشئون القانونية والبرلمانية الاسبق.

ولفتت الأسر إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تداول معلومات تفيد بتصاعد الاضطرابات داخل سجن بدر 3، وإقدام محتجزين على إشعال النار في بطاطين الزنازين، وانتشار أنباء حول محاولات انتحار متكررة.

وتشير بعض المعلومات أيضاً إلى أن إدارة منطقة بدر وسجن بدر 3، بدلاً من الاستجابة لهذه التطورات، اتخذت إجراءات تصعيدية تمثلت في إغلاق مجاري الصرف الصحي داخل القطاع، ما تسبب في انتشار روائح كريهة وتكاثر الحشرات كالذباب والصراصير. كما تم قطع المياه عن القطاع، باستثناء ساعة واحدة فقط في منتصف النهار، حيث تكون المياه في أعلى درجات الحرارة، ما زاد من معاناة المحتجزين.

ورغم تواتر الأنباء حول الإضرابات ومحاولات الانتحار داخل السجن خلال الأسابيع الماضية، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الجهات المعنية، كما لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق في هذه الانتهاكات، ولم يقم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأي زيارة ميدانية لسجن بدر 3 للوقوف على أوضاع المحبوسين وظروف احتجازهم. وحسب المحامين الحقوقيين، يتكون السجن من غرف ضيقة للغاية؛ تفتقر لأبسط معايير الحياة الكريمة، ولا تتسم بأي مقومات لإقامة بشرية آدمية. ولم يتم تصميم هذا السجن ليكون مكانًا للحبس العادي؛ بل لتجريم الوجود نفسه، حيث يُحرم المحتجزون فيه تمامًا من التواصل مع العالم الخارجي دون زيارات أو اتصالات، ودون حتى رؤية الشمس أو التنفس بحرية.

وقد شهد السجن منذ افتتاحه قبل نحو ثلاث سنوات، عدداً من حالات الوفاة الناتجة عن الإهمال الطبي والانتهاكات الجسيمة، واحتجاز المعتقلين في ظروف غير إنسانية، وحرمانهم من تلقي العلاج والرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب، حسب حملة «لا تسقط بالتقادم».

إضرابات

وتزايدت وتيرة الإضرابات، خاصة بعد بضعة شهور من نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة.

وجاءت أولى محاولات الإضراب في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، في مركز إصلاح وتأهيل «بدر 3» واستمرت هذه المحاولات على مدار العامين التاليين

وبلغ إجمالي عدد الإضرابات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 9 إضرابات، 8 منها وقعت داخل السجون التي تم إنشاؤها حديثا، وهي: بدر (1) مرة واحدة، بدر (3) 3 مرات، وادي النطرون (2) مرتين، والعاشر من رمضان (6) مرة واحدة.

ويمثل ملف المعتقلين في مصر أحد الملفات التي يواجه بسببها النظام المصري انتقادات دولية ومحلية، وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين بالآلاف، فيما تنكر السلطات المصرية وجود معتقلين وتؤكد أن كل الموجودين في السجون مدانون أو متهمون في قضايا جنائية.