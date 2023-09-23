أسطورة السعودية لمحرز: تحتاج لمراجعة نفسك- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: على الرغم من نجاحه في ترك بصمته في مباراة كلاسيكو الجولة السابعة للدوري السعودي، لم يسلم أسطورة منتخب الجزائر رياض محرز، من سهام النقد والمنتقدين، في مقدمتهم أيقونة نادي أهلي جدة، الذي وضع علامات استفهام بالجملة حول أداء الميغا ستار القادم من الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بوضع مقارنة بين نسخته الحالية مع قلعة الكؤوس وبين مستواه تحت قيادة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

وتقول لغة الأرقام والإحصائيات، إن ساحر محاربي الصحراء، أبلى بلاء حسنا في مباراة فريقه أمام النصر العالمي، التي انتهت بفوز كريستيانو رونالدو ورفاقه بنتيجة 4-3 في قمة مواجهات الأسبوع السابع لدوري روشن، وذلك بوصوله مرة لشباك الحارس نواف العقيدي من علامة الجزاء في لقطة الهدف الثاني، ثم بتقديم التمريرة الحريرية التي سجل منها فراس البريكان ثالث أهداف الراقي، إلا أن هذا لم يكن كافيا بالنسبة لنجم الأهلي في تسعينات وبداية الألفية الماضية حسين عبد الغني.

وبعد فاصل من الهجوم والتشنيع في الفريق الأهلاوي ونتائجه في الأسابيع القليلة الماضية، تعمد الظهير الأيسر التاريخي للمنتخب السعودي، إلقاء اللوم على رياض بشكل منفرد، لاعتقاده بأن صاحب الـ32 عاما لم يُعبر عن نفسه بالصورة المتوقعة منه منذ قدومه من البريميرليغ، مشددا على ضرورة تدخل الإدارة للتحدث معه حتى يراجع حساباته، وذلك أثناء تحليله للقمة على القناة السعودية.

وجاءت انتقادات حسين عبد الغني لمحرز، بعد تعافيه من وعكة صحية، على إثرها قضى ليلة في المستشفى لتلقي العلاج اللازم من إصابته بتسمم غذائي، جراء تناوله وجبة فاسدة من أحد مطاعم جدة الشهيرة، مع ذلك، تحامل على نفسه في الليلة التالية للوعكة، وشارك في الفوز الثمين الذي تحقق على حساب التعاون بنتيجة 3-2 في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ومؤخرا أثار مخاوف المشجعين، بعد ملاحظة آثار لمشاكل صحية على نبرة صوته في إعلان ترويجي.

وبوجه عام، خاض أبو البنات 7 مباريات بالقميص الأهلاوي منذ بداية الموسم، ساهم خلالها في تسجيل 7 أهداف، بواقع 3 أهداف من توقيعه، بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة، إلا أن وسائل الإعلام لا تركز سوى على الهزة التي تعرض لها الفريق في الأسابيع القليلة الماضية، والتي كان آخرها التجرع من مرارة الهزيمة مرتين في آخر 3 مباريات، فضلا عن اهتزاز الشباك 11 مرة مقابل تسجيل 7 أهداف في نفس المواجهات، ما تسبب في تقهقره إلى المرتبة السادسة في جدول ترتيب أندية دوري روشن حتى هذه اللحظة.