أسطورة موت الفنانة ليلى العطار

واحدة من الأساطير في تاريخ العراق المعاصر، هي مقتل الفنانة التشكيلية العراقية جراء القصف الأمريكي الذي طال العاصمة بغداد في حزيران/يونيو 1993، إذ روجت جهات إعلامية رسمية عراقية أن قصف المسكن الذي كانت تعيش فيه ليلى العطار وعائلتها تعرض للقصف بشكل متعمد، لأنها رسمت لوحة للرئيس الأسبق جورج بوش في مدخل فندق الرشيد في بغداد، لتداس بأقدام كل داخل أو خارج للفندق، وفي عملية انتقامية تم قصف منزل العطار بصاروخ كروز، ما أدى إلى مقتلها وزوجها وتعرض أفراد عائلتها لجروح خطيرة. المفارقة أن المتابع لهذه القصة اكتشف مبكرا أن لا علاقة للفنانة ليلى العطار بلوحة بوش على أرض فندق الرشيد، وإن من نفذ العمل فنان تشكيلي مغمور من أهالي ديالى اسمه محسن تعبان، وقد صرّح بذلك في لقاء متلفز نهاية التسعينيات وذكر انه هو من رسم صورة بوش في مدخل فندق الرشيد، لكن الأسطورة كانت قد انطلقت.

هذه القصة الأسطورية للحدث تتجدد وتظهر على منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، ومهما قيل لتفنيدها وعدم مصداقية المعلومات فيها، لا تلبث أن تعود للظهور مرة أخرى. فماذا جرى حقيقة على أرض الواقع؟ ولماذا قتلت الفنانة ليلى العطار؟ ولماذا تبنت وسائل الإعلام العراقية حينذاك نظرية المؤامرة القائلة بتعمد الإدارة الامريكية قتل فنانة تشكيلية عراقية؟

لماذا تعرضت العاصمة العراقية للقصف الأمريكي في يونيو عام 1993، وكانت العمليات العسكرية لعاصفة الصحراء قد انتهت منذ أكثر من عامين، الرواية العراقية الرسمية عتّمت على الأمر

في البدء يجب أن نعرّف بالفنانة التشكيلية ليلى العطار، لمن لا يعرفها هي رسامة عراقية ولدت في بغداد، وتخرجت في أكاديمية الفنون الجميلة عام 1965، شاركت مع جماعة «أدم وحواء» 1967 وهي بدايتها الاحترافية، وفي عام 1968 أقامت معرضها الشخصي الأول. وشاركت في العديد من المعارض داخل العراق وخارجه، وقد أحرزت العديد من الجوائز التقديرية، آخر وظيفة شغلتها العطار كانت المدير العامة لدائرة الفنون ومقرها مركز صدام للفنون في قلب بغداد، وكانت قد تزوجت من عبد الخالق جريدان وسكنت معه في منطقة الكاظمية أولا، ورزقا ثلاثة أبناء هم: حيدر وزينب وريم، وبعد سنوات انتقلت العائلة للسكن قرب مبنى المخابرات العامة في منطقة الحارثية، التي كانت تضم القصور الملكية إبان العهد الملكي .وهنا تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة، إذ أن منزل عائلة ليلى العطار كان قد تعرض للقصف إبان حرب عاصفة الصحراء عام 1990، ولم تكن العائلة تعيش فيه، لأن موقعه كان خطرا فاضطرت العائلة للسكن في دار الدكتور كامل الجواهري في الكريعات، بعد انتهاء العمليات العسكرية، وقمع النظام لانتفاضة 1991 سكنت عائلة العطار في دار شقيقتها الفنانة سعاد العطار، الذي لا يبعد سوى عشرة بيوت عن منزلهم المهدم لكون عائلة سعاد كانت تعيش في لندن في تلك الفترة. إن ما كتبته الصحافة في كل جرائدها الرسمية بعد الحادث مباشرة هو: اغتيال الفنانة ليلى العطار بصاروخ أمريكي سقط على مسكنها، وذلك لقيامها برسم صورة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش على مدخل أرضية فندق الرشيد في بغداد، ما أدى إلى إثارة سخط وحفيظة الإدارة الأمريكية، فقامت الطائرات الأمريكية بغارة جوية على مدينة بغداد في 27 يونيو 1993 وتم استهداف منزلها الكائن في منطقة المنصور بصاروخ أودى بحياتها هي وزوجها، وقد تم تشييعهما بجنازة رسمية. لكن لماذا تعرضت العاصمة العراقية للقصف الامريكي في يونيو عام 1993، وكانت العمليات العسكرية لعاصفة الصحراء قد انتهت منذ أكثر من عامين، الرواية العراقية الرسمية عتّمت على الأمر، واعتبرت أن الصواريخ الأمريكية التي أطلقت، كانت عملا انتقاميا من فنانة تشكيلية رسمت صورة الرئيس الأمريكي لتداس بالأقدام، لكن الحقيقة مختلفة تماما.

كانت المخابرات العراقية قد خططت للقيام بعمل انتقامي تمثل باغتيال الرئيس السابق جورج بوش أثناء زيارته للكويت في ذكرى تحريرها، وقد أعلنت المصادر الأمريكية الأمر بوضوح مباشرة بعد تنفيذ العملية، إذ كتب ديفيد فون دريله و ر. جيفري سميث في صحيفة «واشنطن بوست» مقالا بعنوان «الولايات المتحدة تضرب العراق بسبب مؤامرة لقتل بوش في يوم 27 يونيو 1993، ورد فيه: «أطلقت سفن البحرية الأمريكية 23 صاروخ توماهوك على مقر جهاز المخابرات العراقي أمس في ما وصفه الرئيس كلينتون بأنه رد (حازم ومتناسب) على خطة العراق لاغتيال الرئيس السابق جورج بوش في منتصف أبريل/نيسان. وقال مسؤولون أمريكيون كبار أن الهجوم كان يهدف إلى ضرب المبنى الذي تآمر فيه المسؤولون العراقيون ضد بوش، وقاموا بتنظيم أعمال إرهابية أخرى غير محددة، وتوجيه إجراءات أمنية قمعية داخلية. وقال كلينتون، في خطاب متلفز للأمة في الساعة 7:40 مساء أمس، إنه أمر بالهجوم لإرسال ثلاث رسائل إلى القيادة العراقية: (سنحارب الإرهاب. سنردع العدوان. سنحمي شعبنا)». كما ورد في مقال «الواشنطن بوست»: « قال كلينتون إنه أمر بالهجوم بعد تلقي (أدلة دامغة) من مسؤولي المخابرات الأمريكية على أن بوش كان هدفا لمؤامرة اغتيال، وأن المؤامرة تم توجيهها ومتابعتها من قبل جهاز المخابرات العراقي. وقال كلينتون (لقد كانت خطة مفصلة وضعتها الحكومة العراقية ووجهت ضد رئيس سابق للولايات المتحدة بسبب تصرفات قام بها كرئيس). وأضاف كلينتون (على هذا النحو، فإن الهجوم العراقي على الرئيس بوش كان هجوما ضد بلادنا وضد جميع الأمريكيين)». وبقيت هذه الحقيقة مرفوضة من مناصري نظام صدام، إذ كانوا دائمي الحديث عن فبركة الولايات المتحدة الامريكية لأسباب القصف، وأن لا وجود لعملية اغتيال للرئيس بوش في الكويت، إنما هي محض أكاذيب أمريكية، وندد مجلس قيادة الثورة العراقي بالغارة ووصفها بأنها «عدوان جبان»، وقال إن سبب واشنطن لشنها «مفبرك من قبل حكام الكويت الخسيسين بالتنسيق مع وكالات في الإدارة الأمريكية». وقال متحدث باسم وزارة الإعلام العراقية أن الصواريخ أصابت منطقة سكنية، حيث ذكرت وكالة رويترز، أن ثلاثة منازل دمرت، كما شوهدت أعمدة دخان متصاعدة وعلى ما يبدو أنه انفجار ضخم حدث في موقع على بعد حوالي ميلين من وسط المدينة في منطقة سكنية، لكن لم يتم السماح للصحافيين بالدخول إلى الموقع على الفور.

في أيار/مايو 2023 صرح سالم الجميلي، الذي شغل منصب رئيس شعبة الولايات المتحدة في المخابرات العراقية، بتفاصيل العملية المخابراتية في لقاء صحافي نشرته جريدة «الشرق الأوسط» حكى فيه تفاصيل تخطيط المخابرات العراقية لعملية اغتيال الرئيس بوش أثناء زيارته للكويت وما تلاها من ضربة انتقامية وجهت لمبنى المخابرات العراقية، إذ ذكر الجميلي: «عندما علم جهاز المخابرات ببرنامج زيارة بوش الأب إلى الكويت، رفع الجهاز إلى الرئيس اقتراحاً للموافقة على تنفيذ عملية انتحارية تستهدف قتل الزائر في مدينة الكويت. وكان الغرض من العملية معاقبة بوش على ما فعلته أمريكا في عهده بحق العراق وجيشه».ثم ذكر تفاصيل العملية بقوله: «كانت الخطة تقضي بتفخيخ سيارة لاند كروز مع أربعة أفراد جميعهم يحملون أحزمة ناسفة، ثلاثة منهم من مديرية العمليات الخاصة، وآخر من الكويتيين البدون، وكانت مهمته دليلاً في الصحراء لتهريب السيارة والمنفذين وإدخالهم إلى الكويت. كان من المقرر أن يتم تفجير السيارة عن بعد بهدف تعطيل الموكب وإرباكه، ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية من الهجوم بأحزمة الانتحاريين الناسفة». وأشار سالم الجميلي إلى أن «مشروع الغافقي (م 16) قام بتفخيخ السيارة باستخدام 100 كلغ من المتفجرات وإخفائها بطريقة لا يمكن كشفها. وبهدف التأكد من دقة إخفاء المتفجرات وعدم كشفها؛ عرضوا السيارة على أكثر من معرض للسيارات في بغداد لفحصها وتحديد ما إذا كانت تعرّضت لحادث أو وجود آثار تعديلات أجريت عليها، أو أي إصلاحات، وبعد فحصها أقرّوا بسلامتها. كان مقرراً إدخال السيارة إلى الكويت بعد المرور بدولة خليجية، وهي وصلت فعلاً إلى الكويت، لكن أحد المنفذين ارتبك وأبلغ السلطات الكويتية وتم اعتقال جميع المشاركين وفشلت العملية. كان رد الفعل الأمريكي مهاجمة مبنى المخابرات بـ22 صاروخاً بعيد المدى في يونيو 1993». وعلى الرغم من كل المعلومات أعلاه، التي اصبحت متوفرة ومنشورة على مواقع الإنترنت، إلا أن أسطورة مقتل الفنانة ليلى العطار وربطها بلوحة الرئيس بوش في فندق الرشيد ما زالت تثار بين الحين والآخر ولا أحد يعرف سببا واضحا لذلك.

كاتب عراقي