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أسطورة موسيقى الفولك بوب ديلان سيحيي هذا الخريف حفلتين في باريس

منذ 24 دقيقة

 بوب ديلان. مهرجان الموسيقى في فيييه شاروا في كاريه بلوجير غرب فرنسا. 22 يوليو 2012. ا ف ب

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باريس: أعلن أسطورة موسيقى الفولك، والحائز جائزة نوبل للآداب، بوب ديلان، في بيان صدر الخميس، أنه سيحيي حفلًا موسيقيًا في “قصر المؤتمرات” بباريس يومي 30 و31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وبعد جولة صيفية في الولايات المتحدة، يعود الفنان البالغ من العمر 84 عامًا إلى فرنسا هذا الخريف ليقدم حفلَين حصريَّين. ومن المقرر أن تُطرح التذاكر للبيع في 18 تموز/يوليو.

وقد برز المغني الأمريكي على الساحة الفنية في نيويورك أوائل ستينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين، بيع له أكثر من 125 مليون ألبوم حول العالم.

يُعدّ بوب ديلان، واسمُه الحقيقي روبرت ألين زيمرمان، أحد أعظم مؤلفي الأغاني على مرّ العصور، وقد نال جائزة نوبل للآداب عام 2016 تقديرًا لـ “التعابير الشعرية الجديدة التي استحدثها في الممارسات الغنائية الأمريكية”.

ومن أبرز أعماله: Blowin’ in the Wind، وThe Times They Are a-Changin’، وLike a Rolling Stone.

(أ ف ب)

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