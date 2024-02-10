سياسة | دولي | تركيا

“أسطول الحرية الدولي” يعتزم إيصال مساعدات لغزة بحرا

منذ 31 دقيقة

هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) في إسطنبول- أرشيف

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إسطنبول: يعتزم تحالف أسطول الحرية الدولي، إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني عن طريق البحر، بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة.

وتحالف أسطول الحرية الدولي، يضم عددا كبيرا من منظمات المجتمع المدني الدولية والناشطين، بينها هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) التركية.

وعقد التحالف مؤتمرا صحافيا، السبت، في مقر هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH) بإسطنبول حول استعداداته لإيصال مساعدات إلى غزة.

وأكد التحالف، في بيان عُرض خلال المؤتمر الصحافي، أنه سينطلق إلى غزة بحرا لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمميت على القطاع.

ويحظى التحالف بدعم منظمات من كندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا والنرويج وماليزيا والسويد وجنوب إفريقيا وإسبانيا وتركيا.

وأشار البيان، إلى أن أسطولاً سينطلق قريبا بهدف إيصال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الطارئة مباشرة إلى الفلسطينيين في غزة.

بدوره، قال رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية بولنت يلدريم، في كلمة، إن إسرائيل تواصل الحصار وتزيد المجازر غزة رغما عن العالم أجمع.

وأشار يلدريم، إلى أن أسطول الحرية يسعى لرفع الحصار عن غزة، ومنح العالم الإسلامي والمجتمع الدولي فرصة من أجل إيجاد الحلول.

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