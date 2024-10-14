أسطول مجهول من الطائرات بدون طيار يخترق المجال الجوي لقاعدة عسكرية أمريكية في ولاية فيرجينيا

واشنطن-“القدس العربي”: أكد تقرير جديد أن أسطولاً غامضاً من الطائرات بدون طيار دخل المجال الجوي المحظور، وهاجم قاعدة عسكرية أمريكية على طول ساحل فيرجينيا مدة 17 يوما في أواخر العام الماضي، ما أثار حيرة البنتاغون.

وفي عدة ليالٍ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفاد أفراد من الجيش الأمريكي أنهم شهدوا أسطولاً من الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية تخرق المجال الجوي المحظور فوق مساحة من الأرض في قاعدة لانغلي الجوية على طول ساحل فيرجينيا، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” لأول مرة.

وبحسب ما ورد، قال أحد المسؤولين من القوات الجوية الأمريكية للجنرال المتقاعد مارك كيلي إن الطائرات بدون طيار تبدأ في الوصول بعد حوالي 45 دقيقة إلى ساعة من غروب الشمس كل ليلة.

ووصف كيلي أول طائرة بدون طيار شاهدها بأن طولها يبلغ نحو 20 قدمًا، وتحلق بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة، على ارتفاع يتراوح بين 3000 و4000 قدم تقريبًا. وتبعها ما يصل إلى اثنتي عشرة طائرة بدون طيار أو أكثر، وحلقت عبر خليج تشيسابيك، ثم سافرت نحو نورفولك بولاية فرجينيا، ومن خلال مساحة تطل على قاعدة فريق SEAL Team Six التابع للبحرية ومحطة نورفولك البحرية، أكبر ميناء بحري في العالم، وفقًا للصحيفة.

وقال التقرير إن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان الهواة أو الخصوم – مثل الصين أو روسيا – يتحملون المسؤولية عن أسطول الطائرات بدون طيار.

وذكرت الصحيفة أن تقارير الحادث وصلت إلى الرئيس جو بايدن وأسفرت عن اجتماعات استمرت أسبوعين في البيت الأبيض في ديسمبر/ كانون الأول 2023. وشملت تلك الاجتماعات وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الأجسام الطائرة المجهولة التابع للبنتاغون، بالإضافة إلى خبراء خارجيين.

وقبل شهرين من ظهور أسطول الطائرات بدون طيار في فيرجينيا، وردت تقارير عن قيام اختراق طائرات بدون طيار غامضة للمجال الجوي المحظور فوق موقع حكومي لتجارب الأسلحة النووية في نيفادا.