أسعار الذهب تتجه لتسجيل زيادة شهرية والمتعاملون يترقبون الاتحادي

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لكنها تتجه لتحقيق مكسب شهري بدعم من تزايد التفاؤل حيال إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين يتحول التركيز إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

فقد ظل الذهب في المعاملات الفورية عند 2407.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0200 بتوقيت جرينتش، وزاد بأكثر من ثلاثة بالمئة على أساس شهري.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2405.60 دولار.

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في ختام اجتماعه الذي يستمر ليومين، وأن صناع السياسات سيضعون الأساس لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

(رويترز)