أسعار الذهب تتراجع بعد ساعات من صعود قوي بفعل الهجوم الإيراني

إسطنبول: تراجعت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.65 بالمئة في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بعد ساعات من صعود قوي أعقب هجمات إيرانية بالصواريخ على أهداف إسرائيلية.

والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.

وفي التعاملات المبكرة، الأربعاء، تراجعت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.65 بالمئة أو 18 دولارا لتستقر عند 2647 دولارا للأونصة، قريبة من أعلى مستوى تاريخي مسجل خلال وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الماضي عند 2682 دولارا.

وفي أعقاب الهجوم الإيراني، صعدت أسعار الذهب إلى مستوى 2669 دولارا للأونصة، مع توجه المستثمرين إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن من التوترات الجيوسياسية.

والثلاثاء، قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن الهجوم الصاروخي على إسرائيل تم تنفيذه “وفقا لحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف أن الهجوم الصاروخي كان ردا على انتهاكات “النظام الصهيوني” لسلامة أراضي إيران وسيادتها.

وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية شملت “اغتيال ضيف طهران الرسمي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (نهاية يوليو/ تموز الماضي)، واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله” في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام.

(الأناضول)