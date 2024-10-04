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أسعار الذهب ترتفع بدعم من الإقبال على الملاذ الآمن

4 - أكتوبر - 2024

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بدعم من الإقبال على الملاذ الآمن في ظل توتر الشرق الأوسط، في حين يترقب المستثمرون تقريرا للوظائف في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2662.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر أيلول. وحقق الذهب مكاسب أسبوعية بواقع 0.2 بالمئة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2682.10 دولار.

(رويترز)

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