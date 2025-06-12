أسعار الذهب ترتفع وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

واشنطن: ارتفعت أسعار الذهب الخميس بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات للتضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3364.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:17 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 3384.40 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وارتفعت أسعار الذهب وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيجري إجلاء أمريكيين من الشرق الأوسط بسبب المخاطر المتزايدة.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة في مايو/ أيار، وهي نسبة أقل من توقعات الخبراء بزيادة عند 0.2 بالمئة.

ويتوقع المتعاملون خفض الفائدة 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ويترقب المتعاملون حاليا بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش للحصول على المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سينتهجه المركزي الأمريكي قبل اجتماعه المقرر يومي 17 و18 يونيو/ حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.32 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1265.32 دولار ليظل يحوم قرب أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1069.65 دولار.

(رويترز)