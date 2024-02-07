أسعار الذهب تستقر مع ترقب المتداولين لتصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش، وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ أي تغير أيضا على العقود الآجلة الأمريكية للذهب واستقرت عند 2051.20 دولار للأوقية.

وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء إنه إذا سار أداء الاقتصاد الأمريكي وفقا للتوقعات فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة. لكن المعركة لاحتواء التضخم “لم تنته بعد”.

(رويترز)