أسعار الذهب تستقر مع ترقب المتعاملين لمحضر اجتماع المركزي الأمريكي

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر اليوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2622.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2641 دولارا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في سبتمبر أيلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. كما يتطلع المتعاملون إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي غدا الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

(رويترز)