أسعار الذهب تستقر مع ترقب بيانات تضخم أمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على تلميحات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2547.10 دولار.

وقال مات سيمبسون المحلل الكبير لدى سيتي إندكس “الذهب يتحرك في نطاق محدود في سوق مدعومة جيدا قبيل تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة”، مضيفا أن البيانات من المرجح أن تظهر تراجع التضخم لتدفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع.

(رويترز)