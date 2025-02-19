أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى على الإطلاق وسط مخاوف حرب تجارية تهبط بنمو الاقتصاد العالمي

■ لندن – رويترز: صعدت أسعار الذهب امس الأربعاء إلى أعلى مستوى على الإطلاق مع زيادة الإقبال على الملاذ الآمن وسط القلق من نشوب حرب تجارية ومخاوف إزاء النمو الاقتصادي العالمي عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2935.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2946.85 دولار في وقت سابق من الجلسة. وسجلت الأسعار بذلك مستوى قياسيا مرتفعا لتاسع مرة هذا العام. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2953.1 دولار. وقال زين فاودا محلل السوق لدى ماركت بالس التابعة لأواندا «يبدو أن ارتفاع الذهب مدفوع بتصريحات الرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية المقبلة على السيارات والأدوية، والتي قد تمهد الطريق لدفعة نحو ثلاثة آلاف دولار». وفرض ترامب منذ توليه منصبه الشهر الماضي رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، وقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم. كما قال ترامب أمس الثلاثاء إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات «في حدود 25 بالمئة» وأخرى مماثلة على واردات أشباه الموصلات والأدوية. ويُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة تحوط تقليدية من ارتفاع التضخم والغموض الجيوسياسي، لكن ارتفاع سعر الفائدة يقلل من الإقبال على المعدن النفيس.

وتترقب السوق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يناير كانون الثاني والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم. وقال فاودا «من المتوقع أن يكون أي تأثير بالهبوط (على الذهب) من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي اليوم قصير الأجل».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.89 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 980.05 دولار والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى 985.75 دولار.