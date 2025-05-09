أسعار النفط تتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية وسط ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين

لندن – رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، وسط مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط، وإعلان بريطانيا عن اتفاق تجاري «يحقق انفراجة» مع الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1303 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 84 سنتاً أي ما يعادل 1.3 في المئة إلى 63.68 دولار للبرميل.

وصعد خام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 88 سنتاً بما يعادل 1.5 في المئة إلى 60.79 دولار للبرميل. وارتفع الخامان بنحو أربعة في المئة منذ بداية الأسبوع.

وقال جون إيفانز، المحلل لدى «بي.في.إم»، إن الآمال في تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساهمت في ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة في المئة أمس الأول.

وقال بيارنه شيلدروب، كبير محللي السلع الأولية لدى «إس.إي.بي»، إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إيجابية بالتأكيد للنفط، نظراً لأن الرسوم الجمركية عند مستوياتها القصوى الحالية تُبقي مخاطر الركود مرتفعة. ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع نائب رئيس مجلس الدولة خه لي فنغ، أعلى مسؤول اقتصادي في الصين، في سويسرا اليوم السبت للعمل على حل النزاعات التجارية التي تهدد الطلب العالمي على النفط.

وقالت فاندانا هاري مؤسسة « فاندانا إنسايتس» لتحليلات أسواق النفط «إذا حدد الطرفان موعداً لبدء مفاوضات تجارية رسمية واتفقا على تخفيض الرسوم الجمركية الحالية التي يفرضانها على بعضهما البعض خلال سير المحادثات، فستتنفس الأسواق الصعداء وقد يرتفع الخام من دولارين إلى ثلاثة دولارات للبرميل».

وأظهرت بيانات للجمارك أمس أن الصادرات الصينية ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل/نيسان، بينما قلصت الواردات انخفاضها، مما يوفر لبكين بعض الدعم قبل محادثات الرسوم الجمركية.

وهبطت واردات البلاد من النفط الخام في أبريل/نيسان عن الشهر السابق، لكنها ارتفعت 7.5 في المئة على أساس سنوي مدعومة بتخزين المصافي الحكومية للنفط خلال فترات توقف للصيانة.

وعلى صعيد منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بريطانيا وافقت على خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية.

يأتي هذا بينما تخطط منظمة البلدان المصدرة للنفط(أوبك) وحلفاؤها فيما يعرف بتحالف «أوبك+» لزيادة الإنتاج، مما سيواصل الضغط على أسعار النفط.

وأظهر مسح لرويترز انخفاضاً طفيفاً في إنتاج «أوبك» في أبريل نيسان، إذ محا انخفاض الإنتاج في ليبيا وفنزويلا والعراق أثر الزيادة المقررة في الإنتاج.

وربما يؤدي تشديد العقوبات الأمريكية على إيران إلى الحد من المعروض ودفع الأسعار إلى الارتفاع. وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على شركة تكرير صينية صغيرة ثالثة بسبب شراء النفط الإيراني.