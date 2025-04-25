أسعار النفط تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بسبب احتمالات نمو المعروض العالمي

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مؤشرات على زيادة المعروض نتيجة رفع محتمل للإنتاج من مجموعة أوبك+ ووقف إطلاق نار محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما يأتي ذلك في الوقت الذي تتأثر فيه توقعات الطلب بالإشارات المتضاربة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 66.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن تنخفض اثنين بالمئة خلال الأسبوع.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 62.85 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن ينخفض 2.9 بالمئة خلال الأسبوع.

(رويترز)