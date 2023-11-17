أسعار النفط تتجه لتسجيل رابع أسبوع على التوالي من الانخفاض

سنغافورة: تتجه أسعار النفط لتسجيل رابع أسبوع على التوالي من الانخفاض، وظلت دون تغير يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن تراجعت بنحو خمسة بالمئة لأدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 77.52 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش، فيما لم يشهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرا يذكر وظل عند 72.95 دولارا.
وخسر الخامان القياسيان نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
(رويترز)
هذا يشير إلى تواطؤ الدول العربية المنتجة للنفط مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألماني تحديداً وحماية ظهرهم في الدعم الذي تقدمه هذه الدول لإسرائيل مالياً وعسكرياً وسياسياً في حرب الإبادة التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني. العار كل العار على الدول العربية هذه في تواطؤها وخيانتها لأمتها العربية وقضاياها ومصالحها. خسئتم يا حثالة الحكام.
هذه أكبر خيانة من قبل الأنظمة المصدرة للنفط والغاز في إستمرار تزويد أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الحاقدة المعادية للعرب والداعمة لإسرائيل وإحتلالها وإجرامها بالبترول والغاز العربي لا بل وزيادة إنتاجها لدعم إقتصاد هذه الدول المعادية للعرب وحقوقهم. يا للعار!