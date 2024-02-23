أسعار النفط تتراجع بعد تصريح لمسؤول بالمركزي الأمريكي عن أسعار الفائدة

سنغافورة: تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن قال مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تؤجل لشهرين إضافيين على الأقل.

وبحلول الساعة 0212 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.42 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.36 دولار.

وقال كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي المركزي الأمريكي يوم الخميس إنه يتعين على صناع القرار في المركزي تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لشهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في التضخم يعني تعثر التقدم نحو استقرار الأسعار أم أنه مجرد عثرة? ?عابرة على الطريق.

وتجدر الإشارة إلى أن بقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى لمدة أطول يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مما يحد من الطلب على النفط.

(رويترز)