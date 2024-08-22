أسعار النفط تتراجع لخامس جلسة وسط تزايد المخاوف بشأن الطلب

طوكيو: تراجعت أسعار النفط لخامس جلسة على التوالي الخميس في ظل تزايد الضغوط بسبب مخاوف مرتبطة بالطلب العالمي رغم انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 75.96 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 71.74 دولار للبرميل عند الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش.

وتراجع عقد شهر أقرب استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط 6.9 بالمئة منذ 15 أغسطس آب، بينما خسر خام برنت 6.4 بالمئة في الفترة ذاتها.

وانخفضت الأسعار بعد أن أظهر تقرير الأربعاء إحصاءات معدلة للتوظيف في الولايات المتحدة عددا أقل من الوظائف مقارنة بتقارير سابقة، إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومحت بيانات الوظائف المعدلة أثر الدعم الناجم عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

وتترقب الأسواق أيضا أن توقف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمجموعة الأوسع التي تضم حلفاء مثل روسيا والمعروفة باسم أوبك+، بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية في أكتوبر تشرين الأول، مما سيساهم في إضافة المزيد من المعروض.

وساهمت المخاوف بشأن كيفية تطور إنتاج أوبك+ في الربع الرابع إذا ألغيت التخفيضات في زيادة التراجع في الأسعار، على الرغم أنه يمكن إعادة تطبيق الخفض أو زيادة الإنتاج إذا لزم الأمر.

وفي الشرق الأوسط، تراجعت المخاوف الجيوسياسية بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ورغم انتهاء الجهود الدبلوماسية الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع دون إحراز أي تقدم نحو التوصل لاتفاق هدنة.

(رويترز)