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أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

23 - أكتوبر - 2024

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انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، في حين تواصل السوق مراقبة الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط مع استمرار إسرائيل في شن هجمات على غزة ولبنان.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 75.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0011 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 71.42 دولار للبرميل.

وأشارت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إلى أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.64 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما أثر على الأسعار. وتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 300 ألف برميل في مخزونات الخام.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 3.5 مليون برميل.

(رويترز)

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  1. يقول abuelabed.:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 11:53 ص

    امريكا من يتحكم بأسعار النفط. فبسبب الانتخابات لم ترفع الاسعار ولكن انتظروا بعد الانتخابات وستروا ما سيصل له البرميل. المصيبة انهم دائما يلقوا اللوم على العرب عند زيادة الاسعار.

    رد

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