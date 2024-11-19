أسعار النفط تتراجع مع تزايد الحذر بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا

طوكيو: تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد صعودها في اليوم السابق بسبب توقف الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي بالنرويج، لكن المستثمرين ظلوا حذرين وسط مخاوف من تصعيد محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وبحلول الساعة 0119 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في يناير/ كانون الثاني سبعة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 73.37 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في ديسمبر/ كانون الأول سبعة سنتات أيضا أو 0.1 في المئة إلى 69.23 دولار للبرميل. وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر يناير/ كانون الثاني الأكثر تداولا أربعة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 69.21 دولار.

وارتفعت أسعار الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل يوم الإثنين.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية “حدثت بعض التحولات في المواقف بعد ارتفاع يوم الإثنين”.

وأضاف أن “المستثمرين ظلوا حذرين في تقييم اتجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد التصعيد الذي شهدناه مطلع الأسبوع”.

وشنت روسيا أكبر غارة جوية لها على أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر يوم الأحد، ما تسبب في أضرار جسيمة في نظام الطاقة في البلاد.

وفي تراجع كبير عن سياسة واشنطن، سمحت إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا، بحسب مسؤولين أمريكيين ومصدر مطلع على القرار يوم الأحد.

وقال الكرملين أمس الإثنين إن روسيا سترد على ما وصفه بالقرار المتهور لإدارة بايدن، بعد أن حذر في وقت سابق من أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تزيد خطر المواجهة مع حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، استمرت المخاوف بشأن المعروض بسبب مشاكل الإنتاج في بعض حقول النفط.

وذكرت شركة إكوينور النرويجية أمس الإثنين، أنها أوقفت الإنتاج في حقل يوهان سفيردروب النفطي، أكبر حقول غرب أوروبا، بسبب انقطاع الكهرباء، وذلك دون الإشارة إلى الموعد المتوقع لاستئناف العمل.

وقال متحدث باسم الشركة إن العمل جار لاستئناف الإنتاج، لكن لم يتضح على الفور متى سيستأنف.

وخفض حقل تنغيز، أكبر حقول النفط في قازاخستان، والذي تديره شركة شيفرون الأمريكية العملاقة إنتاجه بمقدار 28 في المئة إلى 30 في المئة بسبب أعمال الصيانة الجارية، وهو ما يسهم في تقليص الإمدادات العالمية بشكل أكبر. وقالت وزارة الطاقة في البلاد إن من المتوقع أن تكتمل أعمال الصيانة بحلول يوم السبت.

وشرع المتداولون في نقل التداولات على خام غرب تكساس الوسيط إلى عقد يناير/ كانون الثاني قبل انتهاء التداولات على عقد ديسمبر/ كانون الأول غدا الأربعاء.

(رويترز)